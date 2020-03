Graz treibt Fernwärme-Ausbau weiter voran

Die Grazer Luft soll sich weiter stark verbessern: Neben dem Plan, den Verkehr durch den Ausbau der Öffis zu reduzieren, sollen vor allem die Fernwärmeanschlüsse ausgeweitet werden: "Ziel ist, bis 2025 rund 100.000 Haushalte anzuschließen", bekräftigte Bürgermeister Siegfried Nagl bei einem Pressetermin mit Stadträtin Judith Schwentner, Umweltamtsvorstand Werner Prutsch, Stadtplanungsvorstand Bernhard Inninger sowie den Energie Graz-Geschäftsführern Werner Ressi und Boris Papousek. Die Energie Graz wird dazu in den nächsten fünf Jahren weitere 66 Millionen Euro in den Ausbau investieren.

Förderungen als Umstiegs-Anreiz

Zwei Verordnungsbereiche gibt es seit 2012, elf weitere Zonen kamen ein Jahr später dazu. Jetzt sollen gleich 41 neue Gebiete ausgewiesen werden, in denen künftig mit wenigen umweltfreundlichen Ausnahmen nur noch mit Fernwärme geheizt werden darf. "Dieser Beschluss soll nächste Woche im Gemeinderat gefasst werden", so Nagl. Ausgewählt wurden von der Stadtplanung und vom Umweltamt in Abstimmung mit der Abteilung15 und der Energie Graz Zonen, die laut Kommunalem Energiekonzept 2017z im Fernwärmeversorgungsgebiet sowie in der "Beschränkungszone für die Raumheizung" laut 4.0 Flächenwidmungsplan gemäß Steiermärkischem Raumordnungsgesetz liegen. Für jene, die durch die Ausweisung neuer Bereiche mit Fernwärme-Anschlussauftrag emissionsintensive Heizungen durch Fernwärme ersetzen müssen, gibt es aber auch finanzielle Anreize. Details zu Förderungen gibt es im Umweltamt.