Bei einer Planungsausstellung im Café Parks sowie über ein Online-Beteiligungsformat können alle Grazerinnen und Grazer mitentscheiden, wie die geplante Begegnungszone in der Zinzendorfgasse aussehen soll.

GRAZ. Die Begegnungszone am Sonnenfelsplatz bei der Uni Graz wird bald über die gesamte Zinzendorfgasse bis zum Glacis fortgeführt. Dadurch soll ein neuer attraktiver Straßenraum entstehen, in dem alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer einander gleichberechtigt und auf Augenhöhe begegnen – so die Idee der geplanten Begegnungszone Zinzendorfgasse.

Die Gasse wird zu einer Begegnungszone, in der alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gleichberechtigt unterwegs sind.

Foto: Zinzengrinsen/Lena Baloch

Breiter Beteiligungsprozess

Wie genau diese Begegnungszone, die schon seit einiger Zeit Thema im Bezirk ist, aussehen soll – das sollen die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaftstreibenden, sowie der Bezirksrat und die benachbarten Institutionen mitentscheiden. Deshalb kümmert sich das StadtLABOR als Schnittstelle zwischen den betreffenden Menschen und den Planungsbüros im Auftrag der Stadt Graz um einen breiten Beteiligungsprozess. "Wir wollen das lokale Wissen, Ideen und Anregungen aus dem Bezirk einholen, um die weiteren Planungsschritte zu setzen", so Barbara Hammerl, Geschäftsführerin des Innovationslabors für kooperative Stadtentwicklung.

Barbara Hammerl, StadtLABOR

Vor Ort und online mitgestalten

Bei einer temporären Planungsausstellung in dem in der Zinzendorfgasse ansässigen Café Parks wird der bisherige Planungsprozess und der Vorentwurf für die kommende Begegnungszone während der regulären Öffnungszeiten des Cafés vorgestellt. Zusätzlich veranstaltet das StadtLABOR hier auch Info-Nachmittage, an denen es die Möglichkeit gibt Fragen zu stellen, Anliegen einzubringen und ins Gespräch zu kommen: Die nächsten Termine finden am 6., 7., 8., 11., 12. und 13. Juli jeweils von 16 bis 19 Uhr statt.

Wie viel Potenzial in der Zinzendorfgasse steckt, wird jährlich beim Gassenfest "Zinzengrinsen" unter Beweis gestellt.

Foto: Zinzengrinsen/Lena Baloch

Eine weitere Möglichkeit, die Begegnungszone Zinzendorfgasse mitzugestalten, gibt es online: Auf dem Online-Portal "Mitgestalten" der Stadt Graz kann man seine Ideen, Anregungen und Gedanken jederzeit teilen. Nach dem Ende der Online-Beteiligung am 18. Juli werden alle Beiträge geprüft und nach Möglichkeit im weiteren Planungsprozess berücksichtigt.

Info Nachmittage:

Im Café Parks, Zinzendorfgasse 4

Mi, 06.07.2022 16-19 Uhr

Do, 07.07.2022 16-19 Uhr

Fr, 08.07.2022 16-19 Uhr

Mo, 11.07.2022 16-19 Uhr

Di, 12.07.2022 16-19 Uhr (Special: Sprechstunde mit Planungsbüro "verkehrplus")

Mi, 13.07.2022 16-19 Uhr

Online mitgestalten:

noch bis 18. Juli 2022

mitgestalten.graz.at

