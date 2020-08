Grazer Sandskulpturen sind ab heute zu bestaunen

In diesem Sommer kommt am Grazer Hauptplatz richtiges Strandfeeling auf: Wie die WOCHE bereits berichtet hat, wurden in Summe über 80 Tonnen Sand ins Zentrum der Murmetropole geliefert, die nun zu ganz speziellen Skulpturen verarbeitet werden. Am heutigen Mittwoch werden die Werke einem letzten Feinschliff unterzogen, dann können sie von allen Besuchern bestaunt werden. Thematisch dreht sich bei den Skulpturen alles um die abenteuerlichen Irrfahrten des Odysseus in der griechischen Mythologie.

Ein Jahr als Entdeckungsreise

Die Werke selbst wurden von den weltberühmten Bildhauern Marielle Heessels (Niederlande), Leonardo Ugolini (Italien), Mac David (Belgien) und David Ducharme (Kanada) geschaffen. Homers berühmtester Epos wurde zum Thema genommen, weil sich dahinter eine Anlehnung an die Coronapandemie versteckt, schließlich ist das heurige Jahr eine Art Entdeckungsfahrt für die Menschheit. Bewundert werden können die Sand-Kunstwerke noch bis zum 22. August. "Mit den mystischen Figuren setzen wir einen weiteren Impuls, Zeit in unserer schönen Innenstadt zu verbringen. Ich lade alle SteirerInnen herzlich nach Graz ein, sich diese Kunstwerke live anzuschauen", sagt Bürgermeister Siegfried Nagl. Auch Holding Graz-Marketingleiter Richard Peer freut sich auf diese sommerliche Aktion: "Als Holding Graz freuen wir uns, dieses Projekt als Presenting-Partner unterstützen zu dürfen. Aktionen wie diese stärken die heimische Kunst- und Kulturszene, schaffen aber vor allem eine erhöhte Besucherfrequenz im Grazer Zentrum und unterstützen somit auch die Grazer Unternehmer und Händler."