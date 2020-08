Große Verluste: Traditionsbäckerei Hubert Auer ist insolvent

Wieder einer mehr: Die Traditionsbäckerei Hubert Auer musste Insolvenz anmelden. Grund ist der massive Umsatzeinbruch durch die Coronakrise.



Es ist keine gute Zeit für Traditionsbäckerei: Das Grazer Unternehmen Hubert Auer Betriebsgesellschaft mbH & Co KG hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, wie der Kreditschutzverband bekannt gibt.

Fortführung geplant



Die Insolvenzursachen liegen in einem nicht vorhersehbaren beziehungsweise beinflussbaren Personalverlust sowie einem massiven Umsatzeinbruch durch die Corona-Maßnahmen. Die zwangsweise Schließung der Kaffeehäuser während der Ausgangsbeschränkungen hatte zu enormen Einbußen geführt. Betroffen sind in etwa 84 Gläubiger und 77 Arbeitnehmer.

Derzeit wird von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 3,9 Millionen Euro ausgegangen. Dem gegenüber stehen Aktiva in Höhe von rund 680.000 Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten, das Unternehmen soll fortgeführt und reorganisiert werden. Zuletzt hatte Hubert Auer 24 Filialen, künftig soll es noch 16 geben.