Anno dazumal: Die Herrengasse um 1850 hatte ein anderes Gesicht.



Die Herrengasse war natürlich nicht immer so, wie wir sie heute kennen. Neu- und Umbauten haben ihr immer wieder ein neues Aussehen verliehen und spätestens durch die Straßenbahn hat sich ihr Charakter verändert. Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky hat ein Foto aus der Zeit um 1850 herausgesucht. Es zeigt einen Blick vom Hauptplatz in die Herrengasse. "Rechts seitlich ist die Ecke des Rathauses jener Zeit zu sehen und die sehr dunkle Fassade auf der rechten Seite gehörte zum Landhaus", weiß Kubinzky. Damals war die Herrengasse noch über das bereits funktionslose Eiserne Tor, das 1860 abgetragen wurde, im Süden abgeschlossen. "Und sie war noch nicht begradigt und mitten in der Herrengasse lagen vor dem Zollamt Kisten auf der Straße", führt der Experte aus. Zudem ist auf beiden Fotos der Turm der Stadtpfarrkirche zu erkennen.