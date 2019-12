Wir lassen das alte Jahr hinter uns und starten 2020 besonders sportlich.

Traditionell fand auch heuer wieder der WOCHE-Silvesterlauf in der Murmetropole am Programm. Rund 2.000 Läufer folgten unserer Einladung und starteten ein letztes Mal 2019 am Grazer Mariahilferplatz. Dass neben der sportlichen Leistung auch der Spaß im Vordergrund stand, zeigen unsere Fotos deutlich. Wir bedanken uns für die großartige Teilnahme und freuen uns schon aufs nächste Jahr!

Save the Date

Für Laufbegeisterte haben wir gleich den nächsten Termin parat: am 14. Mai findet der WOCHE-Businessmarathon am Schwarzl statt. Ab morgen könnt ihr euch unter meinbezirk.at/businessmarathon für das 20-jährige Jubiläum des legendären Laufevents anmelden.

Fotocredit: GEPA