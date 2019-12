Philip Streit hat Tipps zum Umgang mit dem wachsenden familiären Druck.

Eigentlich sollte für Familien alles leichter werden. Ein Blick auf die Statistik und in die Praxis des Instituts für Kind, Jugend und Familie zeigt jedoch, dass es immer mehr Erziehenden zu viel wird. Vor allem bei Müttern steigen Verzweiflung, Depression und Burnout. Ein Grund dafür ist, dass es heute für ein gesichertes Familieneinkommen mehr Arbeitszeit von Mann und Frau braucht als noch vor 50 Jahren. Dazu kommt, dass es kaum mehr einen sicheren Job gibt. Ebenso ist der Erziehungs- und Bildungsdruck gestiegen, weshalb Väter und Mütter mehr Zeit zu Hause als früher verbringen. Und irgendwie wollen sie dann doch alles unter einen Hut bringen: Karriere, Erziehung, Arbeit sowie persönliche Bedürfnisse wie Sexualität und Freizeit. Das Ganze gipfelt in einer weiteren Paradoxie: Wir sehen eine Zunahme überfürsorglicher Eltern. Dabei zeigen alle Erfahrungen, dass Helikoptereltern ihre Kinder noch unselbständiger machen und sich selbst noch gestresster.

Tipps

Hier nun Tipps, wie Sie verhindern können, dass Ihnen Ihre Kinder und Familie zu viel werden.

1. Halten Sie inne. Gehen Sie, wenn möglich, gemeinsam mit Ihrem Partner in sich.

2. Ändern Sie Ihr Mindset. Es muss nicht immer das Beste und Schönste sein. Denken Sie beim Einkauf nicht schon an die nächste Aufgabe, denn das steigert Stress und Überforderung.

3. Sagen Sie nein zu Perfektionswahn und Leistungsdruck.

4. Geben Sie mal was ab. Auch Omas, Freunde und Nachbarn oder Babysitter können manchmal Gutes für Ihre Kinder tun.

5. Nehmen Sie sich eine Auszeit. Markieren Sie in Ihrem Kalender "FM – für mich".

6. Durchbrechen Sie die soziale Isolation. Sparen Sie nicht an Zeit mit Freunden. Gemeinsam lässt sich Herausforderndes bewältigen.

7. Suchen Sie Kontakt zu anderen. Reden Sie mit Ihnen, statt ihrem vermeintlichen Erwartungsdruck entsprechen zu müssen.

8. Und das Wichtigste: Sie haben es in der Hand, zumindest im Kleinen etwas zu ändern.

Der Experte: WOCHE-Familienflüsterer Dr. Philip Streit

Der Experte

Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.

Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das unter anderem psychologische Lernbetreuung anbietet.

