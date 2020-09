Hunde-Badeplätze in Graz: Jetzt sind die Leser am Zug

In Graz sollen Hunde bald an vielen Stellen plantschen können: WOCHE-Leser haben zahlreiche Ideen.

Mehr Bademöglichkeiten für Hunde: Mit dieser Ankündigung haben Bürgermeister Siegfried Nagl und Vize Mario Eustacchio bei den Grazer Hundebesitzern offene Türen eingerannt. Nach unserem Aufruf in der letzten Ausgabe haben sich die WOCHE-Leser ins Zeug gelegt und zahlreiche Platzerl genannt, wo Vierbeiner künftig plantschen könnten.

Hoffnung im Süden

Leserin Uli Bauer schlägt beispielsweise vor, die beiden Teiche am Rosenhain zu sanieren. "Das wäre ein toller Platz für Hunde." Robert Salcher hat gleich zwei Ideen: "Beim ORF-Park gibt es eine Hundewiese, da wäre ein zentraler Badeplatz ideal. Sehr gut geeignet wäre auch der Platz bei den Eustacchio-Gründen."

Etwas weiter südlich erhofft sich WOCHE-Leserin Marina Jeber, dass beim Grünanger ein Badeplatz für Hunde entsteht. Helga Valencak hat für den Bezirk Liebenau einen anderen Vorschlag: "Der große Acker zwischen Esserweg und König-Bronson-Weg soll in Zukunft von einer Verbindungsstraße durchbrochen werden. Dort könnte eine eigene Hundewiese entstehen. Es gibt ausreichend Platz, Zufahrten und Parkplätze. Der Platz ist so groß, dass auch ein Badeteich eingeplant werden kann." Im Bezirk Lend würde sich Daniela Florian eine Bademöglichkeit rund um den Floßlendplatz wünschen.

Vom Bründl- bis zum Ragnitzbach

Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer befürwortet eine andere Variante: "Der Friedenspark in der Wiener Straße grenzt an den Mühlgang. Hier gäbe es bereits einen seichten Teich, der so und so saniert werden sollte. Eine Hundewiese ist darüber hinaus auf der anderen Seite des Mühlganges im Bereich des Jugendzentrums Echo geplant." Auch via WOCHE-Facebookseite diskutierten die Grazer eifrig mit. So sieht Léda Bertalan etwa die Möglichkeit, am Leonhardbach zwischen Friedhof und Gehweg eine Hundewiese mit Bademöglichkeit im Ragnitzbach zu errichten. Andere User schlagen den Eislaufteich in Mariatrost als Hundebadeplatz vor. Jakomini-Bezirksvorsteher Klaus Strobl bringt dagegen die Augartenbucht ins Spiel. Weiter westlich werden die Bründlteiche bei St. Martin genannt, ein Leser spricht sich für einen künstlichen Teich im neuen Monsbergerpark aus.

