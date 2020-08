In der Murmetropole regiert jetzt der Jazz

Wie lässt es sich besser brunchen als in gemütlicher Atmosphäre und vor allem mit guter Musik? In Graz finden in den kommenden beiden Wochen zwei köstliche Jazz-Brunche statt. So wird am 22. August im Parkhotel in der Leonhardstraße und am 30. August im Schlossberghotel am Kaiser-Franz-Josef-Kai jeweils von 11 bis 14.30 Uhr gefrühstückt. Nähere Infos und Reservierungen unter www.7raymusic.com/brunch.