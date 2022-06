Graz ist die Landeshauptstadt mit der höchsten Blitzdichte Österreichs. Dieses Wochenende und nächste Woche könnte sich das wieder unter Beweis stellen. Wir haben nachgefragt, warum es in Graz so häufig blitzt.

GRAZ. Himmeldonnerwetter noch einmal! In Graz blitzt es wie in keiner anderen Landeshauptstadt Österreichs. Das dürfte sich auch so schnell nicht ändern, denn Blitze fühlen sich ziemlich wohl bei uns. Das bestätigt auch die sogenannte Blitzdichte. Sie zeigt die Anzahl an Blitzen pro km2 und Jahr. Beim Blick auf die Karte steht generell die Steiermark, aber vor allem die grüne Landeshauptstadt besonders hervor. Gezählt werden dabei sowohl Blitze, die den Boden berühren als auch jene, die von Wolke zu Wolke springen.

Die Grafik zeigt, dass die Blitzdichte in der Steiermark am Höchsten ist. Der Bezirk Weiz führt dieses Ranking vor Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld an.

Foto: Ubimet

hochgeladen von Ulrich Gutmann

Graz ist Blitzhauptstadt

So kommt man im zehnjährigen Mittel bei der Blitzdichte auf 28,4 Blitze pro km2 in Graz. Toppen können das nur die Bezirke Weiz mit 34,6 und Graz-Umgebung mit 32,7 Blitzen pro km2. Hört sich ziemlich spektakulär an, aber ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht, wie uns Wolfgang Schulz von Aldis (Austrian Lightning Detection & Information System) erzählt. "Wir schauen uns vor allem die Blitze an, die den Boden berühren", sagt er. Mit diesen Zahlen beliefert Aldis etwa Wetterstationen in Graz. "So kommen wir in Graz dann nur mehr auf eine durchschnittliche Blitzdichte von 2,15 Blitzen pro km2." Im Vergleich liegt Graz damit immer noch auf Platz eins der Landeshauptstädte.

Eine Funkenentladung zwischen Wolken oder Wolken und Erde nennt man Blitz. Er ist die Folge elektrostatischer Aufladung.

zwischen Wolken oder Wolken und Erde nennt man Blitz. Er ist die Folge elektrostatischer Aufladung. Foto: Daniel Loretto Fotografie

hochgeladen von Verena Schaupp

Darum "lieben" Blitze Graz

Das liegt vor allem an der Lage der Steiermark, wie uns Hannes Rieder von ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) erklärt. "Graz liegt im Randgebirge und das ist eine der blitzreichsten Regionen Österreichs", so Rieder. "Durch diese Lage haben wir oft südliche Winde, die warme und feuchte Luft zu uns befördern." Das führt dazu, dass Quellwolken über dem Grazer Bergland entstehen. Wenn diese dann auf die Luft im Flachland stoßen, bilden sich Gewitter. "Die Konstellation ist hier einfach optimal für die Gewitterbildung", so Rieder. Hinzu kommt, dass sich die feuchte Luft in tiefen Schichten bei Kaltfrontdurchgängen besonders lange halten kann, da bodennahe Kaltluft von den Alpen blockiert bzw. umgeleitet wird.

Meteorologe Hannes Rieder: "Die Konstellation in Graz ist einfach optimal für Gewitterbildung".

Foto: ZAMG

hochgeladen von Andrea Sittinger

Besonders an diesem Wochenende kann es laut dem Experten wieder vermehrt zu Gewittern im Stadtgebiet kommen. Auch die zu erwartende große Hitze nächste Woche könne mit großer Wahrscheinlichkeit durch Gewitter gebrochen werden.

Hast du heuer schon viele Blitze gesehen?

Das könnte dich auch noch interessieren:

Gewitterzelle brachte Hagel mit sich