In Gries wird Senioren ein Handy-Workshop geboten

Auch in diesem Jahr bietet das "Forum Gries" rund um Obmann Herbert Kämpfer einen Handy-Workshop für Senioren an. Jugendliche zeigen Senioren, wie sie mit einem Handy umgehen können und beantworten sämtliche Fragen. Der Workshop findet am 2. September in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Hörsaal der Geriatrischen Gesundheitszentren in der Albert-Schweitzer-Gasse 36 statt. FPÖ-Gemeinderätin Claudia Schönbacher unterstützt die Veranstaltung: "Ich finde es schön, dass durch den Workshop Generationen zusammengeführt werden und jeder die Chance hat, etwas zu lernen." Die Organisation des Workshops übernimmt "Forum Gries"-Kassiererin Sonja Ehmann.