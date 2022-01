Wie gut lebt man in Graz zusammen? Diese Frage stellt sich aktuell das Integrationsreferat der Stadt – und erbittet dazu Meinungen der Stadtbewohner:innen.

Noch bis zum Montag, 24. Jänner läuft eine Online-Umfrage des Grazer Integrationsreferats: Die Teilnehmer:innen werden dabei zum Thema "Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Graz" befragt. Ihre Antworten sollen Eingang in die neue Integrationsstrategie der Stadt finden, an der gerade gearbeitet wird.

„Die Meinung der in Graz lebenden Menschen ist uns wichtig und soll daher in unsere Planungen verstärkt einfließen,“ so Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Denn: "Wir alle sind Graz." Selbstverständlich erfolge die Auswertung der Befragung, die etwa 15 bis 20 Minuten dauert, anonym.

Umfrage des Grazer Integrationsreferats zum Thema "Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Graz": Hier geht's direkt zur Teilnahme.

Graz-Gutscheine werden verlost

Der Fragebogen ist übrigens in sieben Sprachen verfügbar: Neben Deutsch sind das Englisch, Rumänisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Türkisch, Farsi sowie Arabisch. Als Dankeschön für die Zeit werden unter allen Teilnehmer:innen außerdem vier Graz-Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost.

Das könnte dich auch interessieren:

Interessensvertretung für Grazer:innen mit Migrationhintergrund