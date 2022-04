Während Online-Betrüger immer dreister, aber auch professioneller werden, ist die Polizei Graz bemüht, im Rahmen von Vorträgen über Medienkompetenz besonders ältere Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

GRAZ. Eine SMS, ein Anruf oder eine Nachricht reichen meist aus, um in die Falle von Betrügern zu tappen. Mit ausgeklügelten Maschen erbeuten die Gauner regelmäßig hohe Geldbeträge und werden dabei immer professioneller. Erst kürzlich trieb eine gefälschte E-Mail – angeblich von der Polizei – einen Steirer sogar in den Selbstmord. Dort zu sehen war das offizielle Logo der Polizei, die Drohung eines Verfahrens wegen Besitz von Kinderpornografie und eine mögliche Verhaftung, um das Opfer zu erpressen.

Trotz Prävention der Grazer Polizei fallen viele Menschen immer noch auf die Tricks von Betrügern herein. In Kooperation mit dem Sicherheitsinformationszentrum Graz (Sinfo) bietet man nun eine Reihe kostenloser Vorträge zum Thema Medienkompetenz in der Stadtbibliothek Graz Nord an. Ziel ist es vor allem ältere Menschen vor Fake News und Online-Betrug zu schützen.

Der nächste Vortrag zu Internetsicherheit und Medienkompetenz in der Stadtbibliothek Graz Nord ist am 29. Juni.

Foto: meinbezirk.at

hochgeladen von Marco Steurer

Profis klären auf

Mit dabei ist unter anderem Sabine Wagner von der Kriminalpolizei Graz, die sich auf Internet-Kriminalität spezialisiert hat. "Jeder der ein Telefon besitzt kann ein Opfer werden", sagt sie. Betrogen werde nämlich nicht nur am Computer, sondern auch am Handy, per Post oder über das Festnetz. Die Täter würden sich oft Neues einfallen lassen und sich die Opfer genau aussuchen. "Viele – auch junge, internetaffine Menschen – denken, dass ihnen sowas niemals passiert. Es gibt aber niemanden, der nicht darauf hereinfallen kann."

Vorträge mit Praxisbezug

Seit 34 Jahren ist Wagner bei der Polizei und bringt die Erfahrungen aus der Praxis mit in ihren Vortrag. Sie berichtet dabei von dubiosen Profilen auf sozialen Medien, unseriösen Anrufern, die sich als Polizisten ausgeben bis hin zum Liebesschwindel. "Es ist nicht so, dass man reich oder blöd sein muss, um Opfer von Betrug zu werden. Die Täter wissen genau was sie tun und das ist die Gefahr." Den Betrügern ginge es in erster Linie darum, das Opfer unter Druck zu setzen. "Deswegen ist der Fehler Nummer 1, dass man zu wenig misstrauisch ist", so Wagner. "Man braucht ein gesundes Misstrauen und sollte nicht immer gleich alles hinnehmen, was man so bekommt."

Kriminalbeamtin Sabine Wagner

Foto: Foto Fischer

hochgeladen von Marco Steurer

Tipps von der Expertin

Die Polizei fordert nie persönliche Daten über das Telefon oder E-Mail ein. Deshalb ist es ratsam auf solche Anrufe oder Nachrichten nicht zu reagieren.

Bei einem dubiosen Anruf nach dem Namen und der Dienststelle fragen, um Gegendruck zu erzeugen. Auch um die Telefonnummer bitten und sagen, man ruft zurück, kann Betrüger nervös machen.

Links oder Mailanhänge von unbekannten, unseriösen Absendern auf keinen Fall öffnen.

Ein gesundes Misstrauen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Täter wollen ihre Opfer in erste Linie unter Druck setzen.

Die nächsten Termine in der Stadtbibliothek Graz Nord (Theodor-Körner-Straße 79) sind am 29. Juni, 28. September und 30. November jeweils von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung unter 0316 872 5777 oder per Mail an office@sinfo.at.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: