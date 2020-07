Die Open-Air Konzertreihe LIVE IS BACK soll, unter höchsten Sicherheitsstandards, die Musik wieder zurück auf die Bühne bringen.

Auch wenn die Corona-Krise die Kunst- und Kulturszene hart getroffen hat, kann es jetzt wieder losgehen. Durch die Lockerungsmaßnahmen sind unter der Einhaltung strikter Vorgaben wieder Outdoor-Veranstaltungen möglich und bieten den Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit ins kulturelle Leben zurück zu finden.

25 Jahre EGON7

Die wohl bekannteste Coverband Österreichs, EGON7, wurde 1995 gegründet und hätte dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern sollen. Durch die Corona-Maßnahmen war das jedoch nicht möglich, weshalb sich Bandleader und Veranstalter Manfred "Cook" Koch etwas besonderes einfallen hat lassen: Die Idee führte zu einer speziellen Open-Air Konzertreihe, die unter höchsten Sicherheitsstandards Musik auf die Bühne zurückbringt.

Einhaltung der Sicherheitsstandards

Damit ein Mindestabstand eingehalten werden kann, werden die Konzerte mit Sitzplätzen bespielt. Den Besuchern stehen entweder Holz-Liegestühle für 1 bis 2 Personen oder Biertisch-Ganituren für bis zu 6 Personen zur Verfügung. Bei dem Konzept wurde an jegliche Hygienemaßnahme gedacht, so werden zum Beispiel Abstandmarkierungen angebracht und jeder Besucher erhält am Eingang eine MNS-Maske.

Besuchen Sie JETZT kulturelle Veranstaltungen

Nach Manfred "Cook" Koch wird das Virus nicht mehr verschwinden, daher hat er die Botschaft ans Publikum, jetzt kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Er stellt auch fest, dass die Event-Industrie auch zu Zeiten der Krise Unterstützung braucht, da es sonst keine Zukunft für Kunstschaffende und kulturelle Veranstaltungen gäbe. Da die Erkarungszahlen voraussichtlich erst im Oktober ansteigen, spricht das für die Besuche aller Veranstaltungen im September.

Lernen wir – auch im Alltag und bei kulturellen Veranstaltungen – mit dem Virus umzugehen. Je schneller wir das tun, umso eher kommen wir auch für uns in eine NORMALITÄT zurück.

, so Manfred "Cook" Koch.

Das Motto der Veranstaltungen ist: SAFE EVENT heißt SAFETY FIRST, denn nur dann kann man Kultur und Events genießen!

Veranstaltungen

Wagna - Römerdorf

22.08.20 Melissa Naschenweng & EGON7

23.08.20 Nik P. & Glueckskinder

Rückersdorf - Sportplatz

28.08.20 Melissa Naschenweng & EGON7

29.08.20 Nik P. & Glueckskinder

Graz - Freiluftarena B - Messe

04.09.20 NENA

05.09.20 Melissa Naschenweng & EGON7

Sankt Stefan im Rosental - Rosenhalle Freigelände

11.09.20 Melissa Naschenweng & EGON7

12.09.20 Nik P. & EGON7



Gleisdorf - Sportplatz

18.09.20 Nik P. & Glueckskinder

19.09.20 Melissa Naschenweng & EGON7

Sankt Peter im Sulmtal - Sportplatz

25.09.20 Melissa Naschenweng & EGON7

26.09.20 Nik P. & Glueckskinder

