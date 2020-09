Kinderkirche Liebenau – Ein Gottesdienst für die Kleinsten

Bereits seit vier Jahren findet in der Pfarre Graz Liebenau St. Paul jeden Sonntag um 10 Uhr eine Kinderkirche statt. Ausgebildete Ehrenamtliche wollen damit dazu beitragen, dass Kinder gerne in die Kirche kommen. Damit das gelingt, feiern sie mit den Kindern bis zum Alter von acht Jahren in der Kapelle einen eigenen kindgerechten Gottesdienst – mit toller Musik, einfachen Gebeten, spannenden Geschichten, Theater oder Malen. Am Ende gehen alle Kinder in die große Kirche und feiern mit den Erwachsenen mit. Die Kinderkirche spricht besonders Familien mit kleinen Kindern an.