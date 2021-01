Update: Weiterhin bewegt sich die Zahl der mit Corona infizierten Steirer auf einem unverändert hohen Stand – mit 2.841 sinkt die Zahl der aktiv Infizierten leicht, in den letzten 24 Stunden wurden wieder 182 Neuerkrankungen festgestellt. Und weiterhin gilt: Es gibt es in keinem anderen Bundesland so viele Todesfälle wie in der Steiermark ...

1.470 Todesfälle in der Steiermark

Die Sterbestatistik bleibt erschreckend: Mit Stand 14. Jänner 2021 sind in der Steiermark insgesamt 1.456 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben, in den letzten 48 Stunden sind 14 weitere Todesfälle dazugekommen. Mittlerweile sind 3,2 Prozent der an Corona erkrankten Menschen dem Virus zum Opfer gefallen.

Der 7-Tage-Mittelwert sank auf 242 Neuerkrankungen (gestern: 266). Die meisten Infizierten gibt es derzeit mit 463 in Graz, dahinter folgen Liezen (308) und Graz-Umgebung (293).

Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Steiermark 45.746 Menschen erkrankt, 41.435 Menschen sind wieder genesen.

