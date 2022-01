Wo heute die Kunstuniversität steht, heilte man früher mit Wasser und Licht.

Heilung über den Grazer Leonhardbach: Anfang des 20. Jahrhunderts – erkennbar an der Kleidung der Passanten – warb man mit dem obigen Plakat für eine Kuranstalt an der Ecke Brandhofgasse/Leonhardstraße. Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky weiß, welche Behandlungen dort angeboten wurden: Nicht nur aufgrund der ganzheitlichen Gesundheitskonzepte von Pfarrer Sebastian Kneipp seien damals Kuren mit Wasser en vogue gewesen, beschreibt er. "Am benachbarten Leonhardbach standen zum Beispiel Bade-und-Erholungshütten für Behandlungen."

Inzwischen erhebt sich hier die Kunstuniversität.

Wem das ein wenig zu frisch war, der konnte in der damaligen Kuranstalt auch auf Heilmethoden mit Licht setzen. "Das alles war irgendwo zwischen alternativer moderner Medizin und Pfusch angesetzt", schließt Kubinzky. 1979 wurden die Altbauten schließlich abgebrochen, heute hat es sich die Grazer Kunst-Universität häuslich eingerichtet.

