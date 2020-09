Im Rahmen unserer Kampagne "Steiermark, da bin ich gern" möchten wir über den Sommer hinweg die schönsten Ecken unserer Steiermark aufzeigen. Passend dazu verlosen wir ab sofort exklusive Steirertickets!

Von der Weinstraße, über den Schöckl bis hin zum grünen See – in der Steiermark gibt es einzigartige Plätze zu erkunden. Das heurige Jahr bietet sich dazu an, die schönsten Routen und Destinationen im eigenen Bundesland (wieder) zu entdecken. Und dabei möchten wir euch unterstützen!

Steiermark neu entdecken

Ab sofort verlosen wir regelmäßig ein exklusives Steirerticket für unsere Leserinnen und Leser. Dahinter verbergen sich Abenteuer, Blicke hinter die Kulissen und einzigartige Führungen quer durch das grüne Herz Österreichs. Die WOCHE Steirertickets sollen aufzeigen, wie vielfältig die Steiermark doch ist und gleichzeitig Lust auf eine Entdeckungsreise vor der eigenen Haustüre machen!

Das Lipizzanergestüt Piber lädt ein



Seit mittlerweile 100 Jahren, genauer gesagt seit 1920, hat das Lipizzanergestüt Piber seine Tore inmitten sanfter und grüner Hügellandschaft geöffnet. Das Lipizzanergestüt hat die Aufgabe, die Lipizzaner (die älteste Kulturpferderasse Europas) zu züchten, deren Ursprung in die imperiale Zeit, auf das Jahr 1580, zurückgeht. Das Herz der Lipizzanerzucht in Piber sind die Mutterstuten, die den Nachwuchs für die Spanische Hofreitschule sichern und die ganz besondere Aufmerksamkeit genießen. Heute werden jährlich rund 40 Fohlen in der Weststeiermark geboren, welche jedoch noch nicht weiß, sondern schwarz, grau oder braun sind und erst in den nächsten vier bis zehn Jahren ihr typisch weißes Haarkleid bekommen, für das die Lipizzaner bekannt, beliebt und berühmt sind.

Sichere dir das 7. Steirerticket

Erlebt zu viert eine 4-Spänner-Kutschenfahrt mit den einzigartigen Lipizzanern und erkundet die Lipizzanerheimat bei einer 90-minütigen Rundfahrt.

Steirerticket: Entdecke das Lipizzanergestüt Piber neu