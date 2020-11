Die Mitmach-Bücher des Kindermuseums lassen Kinder echte Wissenschaft auf rund 200 Seiten erleben. Und es gibt ein Gewinnspiel: Die WOCHE verlost zwei Bücher.

Ja, auch das Grazer Kindermuseum FRida & freD musste angesichts des zweiten Lockdowns schließen. Doch für alle Nachwuchswissenschafter gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die Zeit sowie die Zukunft zu erforschen. Möglich machen das die zwei neuen Mitmach-Bücher des Kindermuseums aus der Feder von den Bettina Deutsch-Dabernig, Leiterin der Ausstellungen, und der pädagogischen Leiterin Nikola Köhler-Kroath. "Das besondere an diesen Büchern ist der persönliche Bezug. Es verändert sich im Laufe der Zeit - besonders bei "Schlau Ticken" – durch Hineinschreiben, Zeichnen oder Dazukleben. Wenn ich mit dem Buch fertig bin, habe ich etwas Einzigartiges, das sonst niemand hat", erklärt Köhler-Kroath.

200 Seiten zum Forschen



Die neuen Mitmach-Bücher, die ab sofort im Buchhandel erhältlich sind, sind bereits Band fünf und sechs der der Edition Klaus Tschira Stiftung und eignen sich für Kinder ab acht Jahren. Altersbegrenzung nach oben hin gibt es keine. Das Buch "Schlau Ticken" behandelt das Thema Zeit und wurde, wie auch die Ausstellung, in Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim entwickelt. "Das Buch ist so konzipiert, dass es dieses abstrakte Thema so aufbereitet, dass Kinder zu jedem theoretischen Aspekt dann selbst etwas machen können", erklärt Köhler-Kroath.

Selbst machen



"Do it yourself - so wird das Geschriebene begreifbar", betont Deutsch-Dabernig das Motto, das auch für das zweite Buch mit dem Titel "Miteinander in die Zukunft" gilt. Für dieses Buch stellten 66 Kinder aus 24 Ländern rund um den Globus eine Frage zur Zukunft. Neben Fragen zum steigenden Meeresspiegel, Ernährung ohne Gentechnik und schmelzende Gletscher stellten die Kinder so auch Fragen zur Gleichberechtigung, Wissenschaft und auch zur aktuellen Pandemie. "Uns war es wichtig, Kinder auf der ganzen Welt selbst zu Wort kommen zu lassen und nicht nur zu vermuten, worüber sie nachdenken, wenn sie an die Zukunft denken", so Deutsch-Dabernig und ergänzt: "Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Kinder noch weit mehr Fragen haben als zum Klimawandel. Ein Kind aus Gaza fragte beispielsweise, ob der Mensch jemals mehr in Bildung wie in Kriege investieren wird." Man könne anhand der Fragen oft genau erkennen, woher ein Kind kommt, ergänzt Köhler-Kroath.

Ab Dezember, so hoffen die Verantwortlichen, können sich alle Grazer Jungforscher ab drei Jahren dann auch wieder persönlich im FRida & freD dem Thema Zeit und weiteren spannenden Experimenten widmen. Bereits vor dem Lockdown hatte man ein funktionierende Systems mit Time-Slots entwickelt, das soll es auch nach der Wiedereröffnung weiterhin geben. Damit auch jeder genügend Zeit zum Erforschen hat, werden die Ausstellungen länger wie ursprünglich geplant im FRida & freD gezeigt.

Gewinnspiel

Gewinne ein Mitmach-Buch von FRida & freD