Nach Wien soll auch Graz ein Lichtermeer der Solidarität und des Gedenken erleben: Am 31. Dezember um 17.30 Uhr treffen sich Grazerinnen und Grazer am Opernring.

Es war ein beeindruckendes Zeichen, das Wien kurz vor Weihnachten da gesetzt hat: Fast 50.000 Menschen säumten den Ring, entzündeten still Lichter und gedachten der Opfer der Corona-Pandemie. Gleichzeitig sollte dies auch eine Solidaritätsbekundung für das heimische Gesundheitspersonal sein.

Grazer Lichtermeer zu Silvester

Nun soll es dieses Zeichen auch in der zweitgrößten Stadt Österreichs geben: Am 31. 12. ab 17.30 Uhr haben die Organisatoren von "Yes we care! Graz - Lichtermeer" zum Treffen entlang des Grazer Opernrings aufgerufen. Um 18 Uhr soll es dann einige gemeinsame Gedenkminuten geben, um 18.10 Uhr endet die Veranstaltung. "Wir gedenken ein paar stille Minuten lang den vielen Menschen, die an Covid-19 erkrankt oder verstorben sind, deren Angehörige und den vielen großartigen Menschen im Kranken- und Pflegebereich, die seit Monaten um die Leben der erkrankten Menschen kämpfen", so die Botschaft der beiden Hauptorganisatoren Andreas Bergmann und Martin Schwab. Es sei eine Kundgebung aus der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft, wie in Wien soll auch in Graz die Politik hintangestellt bleiben.

Großer Erfolg in Wien, jetzt zu Silvester in Graz: Das Lichtermeer "yes we care!"

Foto: Martin Spitzauer

hochgeladen von Roland Reischl

Keine Pro-Impf-Veranstaltung

Weiters betont man, dass es sich um keine Pro-Impf-Kundgebung handle. Man spreche sich zwar klar für die Impfung aus, weil es ein Akt der Solidarität sei und bei allen Schwierigkeiten der Impfung die einzige Variante die hoffentlich irgendwie die Pandemie beenden könne – darum gehe es bei der Kundgebung aber nicht.

Dringende Bitte der Veranstalter: Alle Teilnehmer mögen sich an die Sicherheitsrichtlinien (Maske und Abstand) halten.