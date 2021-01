Lieferservice Velofood spendet 70.000 Euro Gewinn aus 2020

Grazer Lieferservice Velofood verzeichnete 2020 großes Wachstum. Die 70.000 Euro Gewinn werden gespendet.

Egal ob Pizza, Burger oder asiatische Köstlichkeiten: Nicht nur Kochmuffel nutzten im vergangenen Jahr die Möglichkeit eines Lieferservices, um in den Lockdowns nicht auf den Genuss der Grazer Gastronomie verzichten zu müssen. Und so ist die Lieferservice-Branche eine der wenigen, die im Corona-Jahr 2020 – sogar sehr deutlich – wachsen konnten. Für den Grazer Anbieter "Velofood" von Jonathan Stallegger ein Auftrag, der eigenen Linie treu zu bleiben. Er spendete den Großteil des Zusatzgewinns durch die Lockdowns – stolze 70.000 Euro – an Ärzte ohne Grenzen.

300 Prozent Wachstum



"Schon bei der Gründung von Velofood im Jahr 2016 war es mein Bestreben, eine sinnvolle Sache zu starten und meinen kleinen Teil zur Veränderung der Welt beizutragen. Statt Speisen wie andere Lieferservices mit Auto und in Plastikboxen auszuliefern, haben wir von Anfang an auf das Fahrrad und umweltfreundliche Verpackungen gesetzt", so Stallegger. Das ursprünglich als Sieben-bis-acht-Personen-Betrieb geplante Unternehmen wuchs schon vor Corona schnell, im ersten Lockdown explodierte dann das Geschäft, wie der Velofood-Macher berichtet: "Aus 300 Bestellungen pro Tag im Februar 2020 wurden im ersten Lockdown 800, aktuell stehen wir sogar bei rund 1.200 Bestellungen pro Tag." Für Stallegger war schnell klar, den ursprünglichen Gedanken, ein Unternehmen nicht auf Profit und Wachstum, sondern auf Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit aufzubauen, weitergehen zu wollen: "Im ersten Lockdown ist zum ersten Mal richtig Geld in der Firma geblieben und es war sofort klar, dass ich etwas Sinnvolles damit anstellen will." Nach einiger Recherche entschied sich der 31-Jährige dafür, Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen: "Im Umweltschutz sind wir schon mit einigen Kooperationen aktiv, deswegen jetzt Ärzte ohne Grenzen. Hier gehen 95 Prozent der Spenden direkt an den Zweck und alle Gelder werden offengelegt, das war mir wichtig."

Grazer denken um



Velofood bleibt seinem Weg also treu und liefert weiterhin die Speisen der 85 Grazer Restaurantpartner aus. Stallegger ist es wichtig zu betonen, dass immer noch viele Restaurantanfragen von Velofood abgelehnt werden, da sie die Kriterien der zu 100 Prozent biologisch abbaubaren Verpackungen nicht erfüllen. Dennoch sieht er in Graz eine klare Entwicklung: "Unser Wachstum als Unternehmen ist nur möglich, weil das Bewusstsein der Grazer für unsere Sache steigt und sie Wert auf unserer Zustellung mit dem Fahrrad legen. Das stimmt positiv."