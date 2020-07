Lions zeigen Herz für Obdachlosse

Spontane Hilfe haben vor Kurzem die Lions für Obdachlose in Graz organisiert: In Summe konnten Gutscheine im Wert von 11.000 Euro an den Leiter der Sozialarbeiter übergeben werden, die dafür sorgen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es dringend benötigt wird. Angekauft werden Lebensmittel, Getränke und Hygieneartikel. Die Übergabe fand im Beisein von Sozialstadtrat Kurt Hohensinner, dem neuen Lions Graz-Mitte-Governor Wilhelm Himmel, Lions-Regionenleiter Gerhard Weswaldi und Lions-Zonenleiter-Graz Wolfgang Eisbacher statt.