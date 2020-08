Med Uni Graz: Aufnahmetest unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen

Kein Konzert, kein Kabarett, kein Festival: Das ist die Realität im Sommer 2020. Warum sich dann am heutigen Tag dennoch über 2.500 Personen in der Grazer Stadthalle und Messehalle A einfinden, hat einen anderen Grund. Es geht um den Aufnahmetest für jene Personen, die ab Oktober an der Medizinischen Universität Graz Humanmedizin bzw. Zahnmedizin studieren wollen. Wenn man so will, ist dieser Test eine der größten Veranstaltungen im Corona-Sommer. In Summe gibt es 360 Studienplätze zu ergattern. Die Prüfung ist heuer das eine Hindernis, dazu kommt das sehr strenge Hygienekonzept, das die Durchführung des Aufnahmetests überhaupt erst möglich macht.

Spezielles Hygienekonzept erarbeitet

Der Test findet heuer aufgrund der vorgegebenen Abstandsregeln auf der doppelten Fläche in den Räumlichkeiten des Messe Congress Graz (Stadthalle und Messehalle A) statt. Erarbeitet wurde dazu ein entsprechendes Einlass- und Auslassmanagement. Sowohl für die Teilnehmer als auch Mitarbeiter wurde nach den Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung gemeinsam mit dem Infektionsexperten der Med Uni Graz, Univ.-Prof. Dr. Robert Krause, ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet und mit dem Gesundheitsamt der Stadt Graz abgestimmt. Dazu gehören unter anderem ein Leitsystem, Desinfektion der Hände und Oberflächen, die kontaktlose Fiebermessung und ein kompletter Luftaustausch in den Prüfungssälen alle dreißig Minuten.

Bereits am Vorplatz zu den Eingängen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Wir haben natürlich ausreichend Masken vorbereitet, falls Bedarf besteht“, beschreibt Dr. Sabine Vogl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Med Uni Graz, die Maßnahmen am Beginn des Testtages. Die Testergebnisse werden für den 7. September erwartet.