Messequartier: Angst vor Verkehrsinfarkt

Bürgerinitiative hat Einwände gegen eine Tiefgarage mit 1.500 Stellplätzen und sammelt Unterschriften.

Seit Jahren gibt es Pläne für die Verbauung des riesigen Areals gegenüber der Grazer Messe in der Fröhlichgasse, nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Konkret soll eine dreigeschossige Tiefgarage mit rund 1.500 Parkplätzen ebenso entstehen wie ein sieben- bis zehngeschossiger Wohnblock mit rund 630 Wohnungen und Geschäftsflächen. Derzeit liegen die Unterlagen zum Start der Umweltverträglichkeitsprüfung zum sogenannten Messequadranten auf, was einige Grazer dazu veranlasst hat, aktiv zu werden.

Angst vor dem Verkehr

Konkret hat sich die "Bürgerinitiative Lebenswerte Zukunft" gebildet, die dem geplanten Bauvorhaben in dieser Form kritisch gegenübersteht. "Wir haben die berechtigte Sorge, dass sich die Verkehrssituation noch weiter verschlechtert, bereits jetzt wurde da ein gewisses Limit erreicht. Wenn zu den bestehenden 500 Tiefgaragenplätzen noch einmal 1.500 dazukommen, wird die Lage nicht besser", erläutert Alexander Sailer, der grüne Bezirksgruppensprecher von Jakomini. Als weiteres Problem sehen die Verantwortlichen der Initiative gesundheitliche Kurz- und Langzeitfolgen aufgrund der Ausreizung der Grenzen für Immissionen (Lärm, Feinstaub, Stickstoffdioxid).

Hoffnung auf Umplanung

In dieser Woche sammeln Sailer sowie die Zustellungsbevollmächtigte Maria Fanta und weitere Mitglieder der Bürgerinitiative nun Unterschriften, die bis spätestens Montag, den 24. August, abgegeben werden müssen. "Um als Bürgerinitiative anerkannt zu werden, braucht es 200 Unterschriften. Wir rufen daher alle besorgten Grazer zur Unterstützung auf", wird Sailer deutlich. Der Link zum Download der Unterschriftenliste findet sich unter https://graz.gruene.at/themen/mobilitaet-und-verkehr/gesundheit-ist-wichtiger-als-profit. Unterschreiben können alle Personen, die in Graz gemeldet sind. Die Unterschriftenlisten müssen im Original abgegeben werden.

Sie können am 21. August zwischen 9 und 15 Uhr im Grünen Klub im Rathaus (2. Stock, Zimmer 239) vorbeigebracht werden. "Wir hoffen, dass im Rahmen des Projektes Parkplätze reduziert werden und es noch zu einer Umplanung kommen wird."