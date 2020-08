Unter dem Titel "Wir beleben unser Land" stellt die WOCHE gemeinsam mit Land Steiermark und Wirtschaftskammer traditionelles, innovatives steirisches Handwerk vor, das mit Sanierung, Revitalisierung und der Belebung von Ortskernen die Steiermark ein Stück schöner macht.Dieses Mal: Oskar Beer, Innungsmeister des steirischen Holzbaus.

Am Anfang stellt sich natürlich die Frage, wie man etwa die Revitalisierung eines alten Gebäudes angeht. "Als Partner sollte man sich einen Zimmermeister suchen, der sich im Bereich Restaurierung und Sanierung wohlfühlt und entsprechende Referenzobjekte vorweisen kann", rät Beer. Es sei dabei immer ratsam, so viel wie möglich von der alten Bausubstanz zu erhalten. Da dürfe man sich auch nicht beirren lassen. "Manche Handwerker empfehlen den einfacheren Weg, auch wenn sie alte Handwerkstechniken noch beherrschen. Und so werden oft zu viele Teile der alten Bausubstanz weggenommen und durch moderne, praktische Lösungen ersetzt", warnt er. Gerade bei der Altbausanierung oder Revitalisierung müsse man den schwierigeren Weg gehen, um die Schönheit des Bauwerks zu erhalten. "Leider wird oft mit gutem Willen vieles zu Tode saniert – gut gewollt ist nicht immer gut gemacht." Wie darf man sich das vorstellen? "Man sieht das, wenn Fassaden oder Dachflächen tot ausschauen. Dabei ist es gerade die Lebendigkeit alter Bauwerke, die auch ihre Interessantheit ausmachen. Es ist wie beim Gesicht eines alten Menschen: Das hat nun einmal Falten und sieht damit interessanter aus als ein Gesicht, das geliftet ist", zieht Beer einen anschaulichen Vergleich. Gerade bei der Revitalisierung und Sanierung sei die alte Bausubstanz sehr wichtig, es gelte, lieber das eine oder andere original zu belassen, dafür an- oder dazuarbeiten, statt alles begradigen und schön machen zu wollen.

Kellerstöckl in neuem Glanz erstrahlen lassen

Beer hat übrigens in der Oststeiermark selbst ein altes, baufälliges Kellerstöckel restauriert. "Es ist schön einem alten Bauwerk wieder Leben einzuhauchen und die alte Bausubstanz zu aktivieren – es ist ein aktives Arbeiten mit der Geschichte", sagt er heute. Klar sei aber auch: "Beim Hausbau ist es wie bei einem Auto: Auch das hat eine Betriebsanleitung, auch damit fahre ich spätestens nach drei Jahren zum Service. Viele Hausbesitzer sehen das recht locker und schauen zu, wie Holz moosig oder morsch wird. Dabei hat auch der Holzbau kein wirkliches Ablaufdatum, das sieht man ja bei den alten Bauernhäusern in Stübing."

Gerade bei Holz gelte eine einfache Grundregel: "Ein Holzhaus, das seit Jahrhunderten steht, hat einen funktionierenden konstruktiven Holzschutz." Das bedeutet, dass alles getan wurde, damit Feuchtigkeit vom Bauwerk abgeleitet wird, damit sich kein Wasser in irgendwelchen Fugen und Ecken sammelt und das Holz schlecht trocknen kann. Hölzer, die etwa durch Vermorschung ihre Tragestruktur verloren haben, können mit keinem vernünftigen technischen Mittel zusammengeklebt werden, diese sind zu tauschen. Um das zu erkennen, braucht es aber schon den Blick des Experten. "Wenn der Lack auf einem alten Holz Blasen wirft, wird es dahinter wahrscheinlich vermorscht sein. Und das bleibt selten bei einem kleinen Eckerl, das man mit freiem Auge sieht. Ein guter Handwerker erkennt das, sollte aber auch so ehrlich sein und klar sagen, was auf den Bauherrn alles zukommen kann."

Auch bei den Kosten setzt Beer auf Transparenz. "Ich bin der Meinung, dass es besser ist, den ehrlichen Weg zu gehen – und das ist selten eine Pauschalierung der Arbeiten.

Was es darüber hinaus noch zu beachten gibt, fasst Beer kurz zusammen: "Schauen, dass keine Feuchtigkeit da ist, prüfen, ob das Fundament im Trockenen steht. Dann darauf achten, ob das Bauwerk vom Fundament bis zum First her dicht ist, um keine zusätzliche Feuchtigkeit ins Gebäude zu bringen. Ein wesentlicher Part kommt dabei dem Dachstuhl zu: Alte, einfache Dachstühle bestanden aus zwei Sparren und mit einem Bundtram verbunden, ein Dreieck, das in sich geschlossen ist und keine Schubkräfte auf das untere Bauwerk aufbringt."

Das Handwerk lebt

Voraussetzung für eine gelungene Revtalisierung sind jedenfalls Professionisten, die ihr Handwerk verstehen – daran gibt es in der Steiermark zum Glück keinen Mangel. Zwar werden heute vielfach CNC-Fräsen eingesetzt, was bei großer Stückzahl sinnvoll ist, aber die meisten Firmen können noch mit den Fachbegriffen „Abbundarbeit“ (das händische Abbinden/Herrichten von Bauteilen oder des Dachstuhls, Anm.) etwas anfangen.

Und was macht die Faszination dieses Handwerks aus? Das Schöne an der Holzbaukunst ist, dass man ein Bauwerk bis zum Ende begleitet. Wir sehen gerade bei jungen Mitarbeitern, welche Freude damit verbunden ist und wie groß die Kränkung ist, wenn man sie vor dem Ende von der Baustelle abzieht." Schlusssatz: "Und solange der Holzfacharbeiter nicht zum Montagehelfer wird, so lange lebt und bildet sich das Handwerk weiter, vom Meister zum Facharbeiter, zum Lehrling."