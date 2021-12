Die Pandemie hat in die meisten Arbeitsbereiche hart eingegriffen. An "erster Front" steht der Gesundheitsbereich. Hier im Hintergrund agierend arbeitet die Labormedizin - unscheinbar aber unverzichtbar, nicht nur in Zeiten von Corona. Die Woche hat mit der Leitung des Instituts für medizinische und chemische Labordiagnostik der Barmherzigen Brüder über die Herausforderungen der letzten Monate gesprochen.

GRAZ. Die Geräte im Labor sind laut, sie arbeiten auf Hochtouren – genauso wie die Mitarbeiterinnen. Bewusst an dieser Stelle die weibliche Form: Bis auf die beiden Oberärzte sind alle Biomedizinischen Analytikerinnen (BMA), die hier die Laboranalysen durchführen, Frauen. Trotz der sterilen Umgebung fühlt man sich an diesem Ort gleich wohl. Das liegt wohl an der spürbar positiven Stimmung. Laborleiterin Mariana Stettin freut sich über den Zusammenhalt in ihrem Team – sie weiß, er hat die Herausforderungen der letzten Monate nicht nur überstanden, sondern maßgeblich getragen. Es waren fordernde Zeiten für das Labor.

Ungewissheit und Umbruch

Die allgemeine Ungewissheit zu Beginn der Pandemie und die Knappheit notwendiger Material-Ressourcen machten diese erste Phase zu einer besonders schwierigen, auch emotional. Mariana Stettin beschreibt, wie beklemmend sie diese Zeit als jemand, der in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig ist, wahrgenommen hat: "Die Straßen waren leer, als wir morgens zur Arbeit gingen, es herrschte allgemein eine sehr angstvolle Stimmung." Auch im Labor war dieses Gefühl teilweise spürbar, erklärt Stettin. Obwohl man es hier gewohnt ist, mit infektiösen Proben zu arbeiten, kam zum Beispiel beim Umgang mit den Covid-Proben auch Verunsicherung hinzu.

"Transparenz und Empathie spielen bei uns im Labor eine wesentliche Rolle" (Mariana Stettin)

Eine weitere Herausforderung, die die Zeit seit Beginn der Pandemie laut BMA-Leiterin Silvia Seyfried durchzieht, ist die Schwierigkeit bei der Diensteinteilung. Aufgrund von Kindergarten- und Schulschließungen sind einige der Mitarbeiterinnen des durchwegs weiblichen Teams zugunsten der Kinderbetreuung zeitweise ausgefallen. Hinzu kommt ein höherer Bedarf an Arbeitskraft, um rund um die Uhr Ergebnisse für Corona-Tests bereitstellen zu können, sowie die teilweise wirren und ständig neuen Regelungen. "Statt monatlich wurde zeitweise deshalb eine täglich überarbeitete Diensteinteilung notwendig", schildert Seyfried. Der Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis im Team seien maßgeblich dafür gewesen, dass auch diese Schwierigkeiten bewältigt werden konnten, führt sie weiter aus.

Die hochmodernen Laborräumlichkeiten in der Marschallgasse gibt es in dieser Form erst seit November letzten Jahres. Mitten im zweiten Lockdown ist das Institut im Rahmen der Zusammenlegung der beiden Standorte Eggenberg und Marschallgasse umgezogen. "Wir waren perfekt vorbereitet und haben uns alle auf das neue Labor gefreut", versichert Seyfried, ohne dabei die damit verbundenen Herausforderungen zu vergessen. Insgesamt zehn Tonnen Siedlungsgut mussten bei laufendem Betrieb abgebaut, transportiert, wieder aufgebaut und neu installiert werden. Mariana Stettin ist froh, dass diese Herkulesaufgabe reibungsfrei bewältigt werden konnte. "Der einzige Wermutstropfen: Wir konnten nicht feiern", so die Laborleiterin.

Empathie und Strategie

Die Primaria ist stolz, die Herausforderungen der Pandemie gemeinsam mit ihrem Team gemeistert zu haben. Ein "Selbstläufer" war dies allerdings nicht. "Die funktionierende Zusammenarbeit hat bei uns hohe Priorität", betont die Führungskraft. Deshalb nimmt die Abteilung zum Beispiel schon seit einigen Jahren externe Unterstützung in Form von regelmäßigen, moderierten Teamsitzungen in Anspruch. Diese Strategie war laut Stettin auch in Pandemiezeiten besonders hilfreich. Sie ist sich sicher: "Unsere Herangehensweise ist vielleicht aufwändig, aber nachhaltig." Eine transparente Arbeitsweise, Empathie und eine klare Strategie sind also die Zutaten, die das Grazer Labor der Barmherzigen Brüder nicht nur zu einem krisenresistenten, sondern auch einem spürbar menschlichen Ort machen.