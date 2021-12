Zu Weihnachten wollen wir unsere Lieben überraschen. Aber wie? Dr. Philip Streit liefert Ideen, wie du zu Weihnachten auf besondere Weise Freude bereiten kannst.

Trotz Corona wird für Geschenke oft immer mehr ausgegeben, ganz nach der Devise: Immer mehr, immer größer, immer weiter. Dabei bleibt jedoch das Wesentliche des Weihnachtsfestes oft auf der Strecke. Denn Weihnachten ist ein Fest der Liebe, der Einkehr und des Miteinander.

In diesem Sinne gibt es ein paar Geschenke, die gerade zu Weihnachten besonders stimmig sind. Rücken wir das in den Vordergrund, was wir sonst oft vergessen: Echte Begegnung statt oberflächlichem Miteinander.

Hier einige Tipps, wie das gut gelingen kann:

1. Auch wenn es ungewöhnlich klingt: Beschenke dich einmal selbst. Gönne dir Momente der Ruhe, der Einkehr und des Genusses.

2. Stimme dich auf das Schenken ein: Was ist das Schöne daran? Wie fühlt es sich an, jemandem eine Freude zu machen?

3. Mache kleine Geschenke, die überraschen und deren Wert in der inneren Beziehung zum anderen liegt.

4. Setze auf „Acts of Kindness“, auf kleine Aufmerksamkeiten und liebevolle Taten.

5. Mache ehrliche Komplimente. Was schätzt du an der anderen Person? Und wofür bist du ihr dankbar? Bringe das - von Angesicht zu Angesicht oder in einer Karte - zum Ausdruck.

6. Schenke Zeit. Macht einen gemeinsamen Spaziergang. Schenke deine ungeteilte Aufmerksamkeit.

7. Macht gemeinsam eine Aktivität, die dem anderen viel bedeutet. Lasse dich neugierig auf die Welt des anderen ein.

8. Nutze das Weihnachtsessen für Momente der Begegnung.

9. Natürlich darf es auch andere Geschenke und Packerl geben.

10. Überrasche jemanden mit einem kleinen Geschenk, der ansonsten nicht auf deiner Liste steht.

11. Schenke das Geschenk des Verzeihens. Unterstelle der Person, die dich gekränkt hat, gute Motive und öffne dich für Versöhnung.

So kannst du im Kreise deiner Lieben freudvolle Momente, gelungene Begegnung und ein wahres Weihnachtsfest erleben.

Der Experte für Familienfragen: Philip Streit

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Lisa Ganglbaur

Der Experte

Dr. Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater. Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

Haben Sie Fragen, wie Sie ihr Leben gestalten sollen, brauchen Sie Rat? Ihre Fragen an Dr. Philip Streit gerne jederzeit an: redaktion.graz@regionalmedien.at