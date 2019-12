"MyPlace" mit Platz für Nächstenliebe

Weihnachten und der Advent sind auch die Zeit der Nächstenliebe. So wurden in den letzten Wochen beim Lagerraumvermieter „MyPlace-SelfStorage“ in der Starhemberggasse in Graz im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion „Weihnachtsfreude weitergeben“ haltbare Lebensmittel, wie Reis, Teigwaren, Öl, Zucker, Konserven, Kaffee, und auch Hygieneartikel, wie Duschgels und Shampoos, sowie Baby-Produkte, wie Windeln und Pflegemittel, zugunsten Armutsbetroffener und ihrer Kinder gesammelt. Dorothea Grimmer und Ines Gassmann von MyPlace freuten sich ebenso wie Lara Wulz von den VinziWerken.