Negativ-Rekord bei FSME-Fällen 2020

Viele Menschen zieht es derzeit ins Freie, das bringt aber auch Gefahren mit sich – in Wiesen und Wäldern lauern Zecken. „Die Gefahr eines Zeckenbisses wird viel zu oft unterschätzt“, warnt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). So ist aktuell ein Negativrekord zu beklagen: 2020 mussten in Österreich 215 Fälle der Frühsommer-Meningo-Encephalistis, kurz FSME, behandelt werden – so viele wie seit 30 Jahren nicht. In der städtischen Impfstelle in der Schmiedgasse 26 kann man sich auch gegen FSME immunisieren lassen – egal, ob zum ersten Mal oder als Auffrischungsimpfung. Anmeldung unter www.etermin.net/stadtgraz/serviceid/163717.