Neue digitale Freizeit-Karte für alle Grazer Familien

Mit einer einzigen digitalen Karte sind in Graz sämtliche Sport- und Freizeitangebote ersichtlich.

Das große Sportjahr startet zwar erst mit Jänner 2021, Bewegung spielt aber bereits heuer eine große Rolle in Graz. Aufgrund der Coronapandemie zieht es noch mehr Menschen als sonst in die freie Natur, die Naherholungsgebiete in der Murmetropole sind ebenso stark frequentiert wie die einzelnen Sportplätze.

Wie vielfältig das Angebot in der Landeshauptstadt inzwischen ist, weiß allerdings nicht jeder. Genau aus diesem Grund hat die Stadt nun eine neue Online-Freizeit-Übersichtskarte aus der Taufe gehoben. "Graz hat unglaublich viel zu bieten! Mit der neuen Freizeit-Map schaffen wir es nun, alle Angebote für Familien auf einen Knopfdruck übersichtlich darzustellen", freut sich Stadtrat Kurt Hohensinner.

Bezirksgenaues Angebot

Erstellt wurde die neue digitale Landkarte mit den Schwerpunkten Freizeit und Sport vom Team der Stadtvermessung. "Durch das großartige technische Know-how ist hier ein besonderes Service für die Grazerinnen und Grazer entstanden", ist sich Hohensinner sicher. Die Karte, die ab sofort unter https://graz.at/freizeit-map abrufbar ist, geht auch auf regionale Aspekte ein. So ist es durch die Kartenfunktion möglich, das beste Angebot im eigenen Bezirk beziehungsweise im eigenen Grätzel zu finden. Unterteilt ist die digitale Landkarte in mehrere Rubriken: Angezeigt werden etwa sämtliche städtischen Bäder ebenso wie alle Bezirkssportplätze, Grünanlagen sowie die beliebtesten Wander-, Bike- und Laufstrecken. Erstmals überhaupt wurden alle öffentlichen und öffentlich zugänglichen Kinderspielplätze geografisch dargestellt. Für die Älteren wurde auch eine Übersicht über die Grazer Jugendzentren geschaffen.

Meilenstein für Familien

Mit einem Klick auf die jeweiligen Anlagen können sich die User über weitere Details und Fotos informieren. Angezeigt wird beispielsweise aber auch, welche Spielgeräte auf einem Spielplatz vorhanden sind oder welche Sportarten man auf dem jeweiligen Gelände ausüben kann. Für Hohensinner ist diese neue Übersichtskarte ein weiterer Meilenstein für Graz, um die familienfreundlichste Stadt Österreichs zu werden.

"Wir arbeiten jeden Tag daran, die Lebensqualität für Kinder und Familien in unserer Stadt zu verbessern und Rahmenbedingungen zu optimieren." Optimiert wurde aber auch die neue Freizeit-Map, damit sie jeder Grazer auch auf Smartphones und Tablets nutzen kann. "Ich lade alle Familien ein, dieses neuartige Service zu nutzen und die vielfältigen Angebote der Stadt hautnah zu erleben."