Neue Haltepunkte für das GUSTmobil in Graz

619 Fahrtaufträge und 770 beförderte Personen: Das ist die erste Zwischenbilanz des Sammeltaxi-Systems GUSTmobil nach der Graz-Einführung im Oktober 2019. Aufgrund der Coronakrise gingen die Fahrgastzahlen im März und April deutlich zurück, jetzt geht es wieder bergauf. Im Juli wurde mit 161 transportierten Personen sogar ein Höchstwert erreicht. Die durchschnittliche Fahrtstrecke beträgt übrigens 2,35 km und zeigt, dass GUSTmobil in Graz als Lösung für die „letzte Meile“ in den jeweiligen Bediengebieten fungiert. Die meist genutzten Haltepunkte sind im Gebiet Platte (Stoffbauerweg, Panoramagasse) sowie beim Schloss St.Martin.

"Mit Schulstart werden weitere Haltepunkte im System installiert. So kommen wir einem Wunsch der Bewohnerschaft der Seniorenwohnanlage in der Körblergasse 82 nach und richten hier neue Haltepunkte ein, von denen aus auch der Geidorfplatz direkt erreichbar ist", sagt Stadträtin Elke Kahr. Nähere Informationen zu GUSTmobil in Graz gibt es unter https://istmobil.at/istmobil-regionen/gustmobil-graz/