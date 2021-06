Neue "Rehkitzdrohne" soll Jungtiere retten

Rehkitze sterben oft den Mähtod: Mit einer Drohne können Grazer Bauern ihre Wiesen vorher absuchen lassen.

Ende Mai und Anfang Juni ist "Setzzeit": Damit ist aber nicht der Anbau von Gemüse gemeint, viel eher geht es um einen Begriff aus der Waidmannsprache. In dieser Zeit werden nämlich Rehkitze geboren, die dann in den ersten drei Lebenswochen meist alleine im hohen Gras liegen. Ihre Mütter entfernen sich bewusst von ihren Jungen, um keine potenziellen Feinde anzulocken. Diese gibt es aber trotzdem, wenn auch auf unfreiwillige Art und Weise.

Denn auch die Bauern beginnen zur selben Zeit mit dem Mähen der Wiesen. Im hohen Gras können sie die Kitze oft schwer ausmachen, so sterben Jahr für Jahr 25.000 Jungtiere in Österreich den Mähtod. In Graz will man dieser Gefahr nun entgegenwirken.

Lebensrettende Maßnahme

So hat die Stadt eine "Rehkitzdrohne" angeschafft. Mithilfe einer Wärmebildkamera ist es nun kurz vor dem Mähen möglich, junge Kitze zu finden und vor dem sicheren Tod zu retten. "Wir können damit für die Grazer Landwirte ein wichtiges neues Service anbieten und unzähligen Rehkitzen das Leben retten", freut sich Klaus Hejny, seines Zeichens Veterinärarzt der Stadt Graz. Konkret können Grazer Bauern ab sofort beim Veterinärmanagement der Stadt eine "Rehkitzdrohne" kostenlos anfordern. In weiterer Folge wird die Wiese mit einer Wärmebildkamera auf junge Rehe abgesucht. Die Grazer Ordnungswache entfernt das Jungtier dann sachgemäß (Anm.: Auf gar keinen Fall sollten die Tiere unsachgemäß berührt werden) und legt es an einer sicheren Stelle ab.

Schritt für den Tierschutz

Durch den Einsatz dieser Technik ist es dann möglich, die Wiesen ruhigen Gewissens abzumähen. "In Zusammenarbeit mit der Ordnungswache und dem Veterinärreferat der Stadt Graz setzen wir hier einen weiteren wichtigen Schritt für den Tierschutz. Als Stadt sind wir damit österreichweit einer der Vorreiter. Tierschutz hat in Graz einen ganz besonderen Stellenwert", ist Vizebürgermeister und Tierschutzstadtrat Mario Eustacchio zufrieden.