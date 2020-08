Plüddemanngasse: Abbiegen verboten

Anrainer kritisieren die Verkehrsführung der Plüddemanngasse. Hans-Brandstetter-Gasse als Problem.



Eine natürlich gewachsene Stadt wie Graz wird in Sachen Verkehrsführung immer Brennpunkte liefern. Ein ebensolcher ist die Plüddemanngasse, die seit ihrer Umgestaltung im Jahr 2016 abbiegenden Autos klare Grenzen setzt. Immer wieder erreichen die WOCHE Leserbriefe, die die fehlenden Abbiegemöglichkeiten in beide Richtungen aus den Supermärkten der Plüddemanngasse im Bereich zwischen Waltendorfer Hauptstraße und Petersgasse kritisieren. Der Tenor: "Aufgrund fehlender Abbiegechancen entstehen Gefahrensituationen, da Autofahrer Einfahrten zum Umdrehen nutzen." KP-Verkehrsstadträtin Elke Kahr kennt die Situation in der Plüddemanngasse: "Die Entscheidungen zur Neugestaltung wurden schon vor meiner Zeit im Verkehrsressort getroffen. Dennoch gibt es kaum andere Möglichkeiten, vor allem da die Hans-Brandstetter-Gasse immer mitbetroffen ist und meiner Meinung nach nicht nochmals verändert werden sollte."

Brennpunkt: Die Hans-Brandstetter-Gasse ist zweigeteilt.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Stefan Haller

Lösung wird gefordert



Eben diese Hans-Brandstetter-Gasse sieht SP-Gemeinderat Ewald Muhr als Leidtragende der Verkehrssituation in der Plüddemanngasse: "Das Linksabbiegeverbot stadteinwärts in die Hans-Brandstetter-Gasse ist für viele Anrainer ein Problem – sie müssen um den ganzen Block fahren, um zu ihren Wohnungen zu kommen." Als Gegenargument für eine erneute Öffnung der aktuell zweigeteilten Hans-Brandstetter-Gasse wird häufig eine eventuelle Nutzung als "Schleichweg" genannt. Muhr ist bereits mehrmals mit einem Vorschlag an den Gemeinderat herangetreten: "Man sollte die Hans-Brandstetter-Gasse wieder öffnen, das Linksabbiegeverbot aus der Plüddemangasse aufheben, aber an beiden Enden der Gasse ein Rechtsabbiegegebot installieren. So ist die Gasse von beiden Seiten besser erreichbar, aber dem Schleichverkehr wird entgegengewirkt." Aus dem Büro der Verkehrsstadträtin sei ihm bis jetzt lediglich die Zusage zu einer Informationsveranstaltung gegeben worden, Muhr will mehr: "Die aktuelle Situation ist nicht zufriedenstellend. Die Verkehrsstadträtin sollte sich diesen Brennpunkt vornehmen."

----------------------------------------------------------------------

Schreiben Sie uns:



Wie beurteilen Sie die Verkehrssituation in der Plüddemanngasse und der Hans-Brandstetter-Gasse? Kennen Sie ähnliche Verkehrs-Brennpunkte in Graz? Schreiben Sie uns unter redaktion.graz@woche.at.