Am 23. Oktober kommt das nachhaltige Food und Rad Festival "Gusto Guerilla" nach Graz, bis zu 300 Teilnehmer sollen sich auf ihren Fahrrädern auf eine kulinarische Fahrt durch Graz begeben.

GRAZ. Nachdem das Festival in Wien bereits ein voller Erfolg war, soll nun auch die steirische Landeshauptstadt in den Genuss einer köstlichen Mischung aus lokalen Spezialitäten und Bewegung an der frischen Luft kommen. Schließlich regt nichts den Appetit so sehr an wie Bewegung unter freiem Himmel. Das Konzept funktioniert dank der Grazer Fahrrad-App von Bike Citizens. Mit deren Hilfe könne die Radler auf eigene Faust eine Route durch die Stadt entlang der teilnehmenden nachhaltigen Wirte und Produzenten befahren. Innerhalb von sieben Stunden können so Kostproben bei zwölf teilnehmenden Gaststätten in der Stadt verköstigt werden.

Organisatoren sind überzeugt

"Das Zusammenspiel aus Fahrradfreude und Gaumenfreude passt perfekt zusammen – bei beidem geht es darum, lokal und nachhaltig Neues zu erleben und zu genießen. Auf diese Weise wollen wir gemeinsam mit Gusto Guerilla den Radverkehr und die Kulinarik in Graz stärken", sagt Elisabeth Felberbauer Geschäftsführerin bei Bike Citizens. Und auch bei Gusto Guerilla ist man von den positiven Effekten des Festivals überzeugt: "Gusto Guerilla bringt nachhaltige Wirten und Produzenten mit bis zu 300 potenziellen Kunden aus Graz und Umgebung zusammen. Wir richten einen Scheinwerfer auf ausgewählte Lokale und regionale Produzenten mit dem richtig guten Zeug – gut für den Gaumen und den Planeten", sagt Gründer Stefan Knoll. "Es freut mich, dass wir unsere Touren mit Festivalcharakter jetzt auch in Graz anbieten können." Mehr Infos und Tickets gibt es auf gustoguerilla.at