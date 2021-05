Raub in Graz: Suche nach Tätern läuft

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein Raub in St. Leonhard. Ein 22-Jähriger erstattete tags darauf am Nachmittag Anzeige in der Polizeiinspektion Plüddemanngasse. Er sei demnach von zwei Unbekannten gegen halb drei Uhr nachts beraubt worden. Einer der beiden Täter habe dem Opfer ins Gesicht geschlagen und danach dessen Rucksack gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ermittelt.