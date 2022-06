Um in Graz Rehkitze vor der Mahd in Sicherheit zu bringen, hebt Veterinärmanager Klaus Hejny mit der städtischen Rettungsdrohne persönlich ab. Bisher wurden über 50 Tiere gerettet – nun wünscht sich der Pilot mehr Einsätze.

GRAZ. Während sich die meisten verträumt in ihr Bett kuscheln, laufen von Mitte Mai bis Mitte Juli auf und über den Grazer Wiesen bereits in aller Früh nicht ganz alltägliche Rettungsaktionen. Unterstützt von freiwilligen Helferinnen und Helfern lenkt der Drohnenpilot und Leiter des Veterinärmanagements Graz Klaus Hejny sein mit Wärmebildkamera ausgestattetes Arbeitsgerät in luftiger Höhe, um Rehkitze aufzustöbern, bevor diese tragische Bekanntschaft mit landwirtschaftlichen Mähwerken machen müssen.

"Auch wenn sie noch so herzig sind – Rehkitze bitte niemals streicheln", mahnt Drohnenpilot Klaus Hejny.

Dies funktioniere auch dank seiner Schulung der Freiwilligen und stetigem Funkkontakt "mehr als professionell", wie der Veterinärmediziner sagt: "Eine gewisse Flugbegeisterung war bei mir natürlich vorhanden. Im gleichen Zeitraum, als die Stadt letztes Jahr die Drohne angeschafft hat, habe ich den entsprechenden Führerschein gemacht."

Aus luftiger Höhe lassen sich in Wiesen Rehkitze leichter entdecken. Per Funk schickt der Pilot die Helferinnen und Helfer zum Tier.

Warum ein derartiger technischer Aufwand nötig ist, erklärt Hejny so: "Bei einem Kitz, das im hohen Gras liegt, kann man fast draufsteigen – auch auf zwei Meter hat man kaum eine Chance, es zu entdecken. Deshalb braucht es eine gute Anleitung." Fehlt das Wissen, rät der Fachmann von gut gemeintem Eingreifen bei Zufallsfunden ab. Denn damit die Geiß ihr Junges wieder annimmt, braucht es sorgfältige Vorkehrungen: "Kitze dürfen nicht mit bloßen Händen angegriffen und nicht an den Körper gekuschelt werden."

Die Jungtiere werden in Umzugskarton in Sicherheit gebracht.

Um die Geruchsübertragung vom Menschen auf das Jungtier zu vermeiden, tragen die Retter Handschuhe und verwenden ausgerissenes Gras, um das Reh in einem Karton in Sicherheit zu bringen. "Dann reicht ein Ruf vom Kitz und die Mutter findet es sofort wieder", so Hejny.

27 Hektar und Luft nach oben

Die Bilanz des Projekts freut auch Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher (FPÖ), die bereits selbst als Helferin im Einsatz war: "Voriges Jahr konnten damit bereits 30 Kitze gerettet werden. Damit reduziert man nicht nur das Tierleid, sondern erspart auch den Landwirten den unschönen Anblick, den ein Unfall bei der Mahd zur Folge haben kann."

Stadträtin Claudia Schönbacher und Klaus Hejny

In diesem Jahr gab es bereits fünf Einsätze, bei denen eine Gesamtfläche von 27 Hektar, was der Größe von rund 38 Fußballfeldern entspricht, abgeflogen wurden. Dabei hat die Drohne eine Distanz von 26,3 Kilometer zurückgelegt, wodurch 22 Kitze gefunden und in Sicherheit gebracht werden konnten.

Seit der Anschaffung der Rehkitzdrohne konnten bereits mehr als 50 Jungtiere in Sicherheit gebracht werden.

An die Grazer Landwirtinnen und Landwirte appelliert Klaus Hejny, der die Rettungsaktionen ehrenamtlich leitet, sich ohne Scheu zu melden und das kostenlose Angebot weiterzuempfehlen: "Ich habe Rufbereitschaft und bin gerne täglich im Einsatz – auch am Wochenende."

Um die Drohne fliegen zu dürfen, braucht es einen entsprechenden Führerschein.

Kontakt zur Rehkitzdrohne

Die "Rehkitzrettung" ist per Mail klaus.hejny@stadt.graz.at oder telefonisch unter 0316 872 3256 erreichbar.

Bist du schon einmal einem Reh im Grazer Stadtgebiet begegnet?

