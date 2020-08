Rekord-Regenfälle: Grazer Bezirken stand das Wasser bis zum Hals

Wenn sich in Graz derzeit der Himmel verdunkelt, bedeutet das zumeist nichts Gutes: Wie auch in der Vorwoche sorgten starke Regenfälle, die Anfang August sogar geschichtsträchtige Rekordwerte annahmen, für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr in der Murmetropole. Waren es im Juli unter anderem Bezirke im Westen wie Eggenberg und Gösting, die unter den Fluten und Hagelverwüstungen stöhnten, erwischte es am gestrigen Dienstag vor allem den Osten. In Mariatrost, Waltendorf und Ries standen zahlreiche Keller unter Wasser, dazu traten Bäche über die Ufer. Kurzfristig waren sogar alle Bimlinien gesperrt, in Straßengarnituren trat Wasser ein. Bereits zu Mittag wurde daher die Muruferpromenade gesperrt, nachdem der Pegelstand auf Höhe Keplerbrücke auf 4,10 Meter angeschwollen war. Ein wenig aufatmen ist nun aber angebracht: Gemäß den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie steht den Grazern ab morgen eine kleine Hitzewelle bevor, Regen ist bis Sonntag zumindest einmal nicht mehr in Sicht.