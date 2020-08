Rückhaltebecken: Ries hofft auf Lösung

Vor allem die Ragnitz und das Stiftingtal sind vom Hochwasser stark betroffen. Noch fehlt es an Schutzmaßnahmen.

Aktuell genießen die Grazer das sommerliche Wetter, das war aber nicht immer so: Erst vor wenigen Tagen traten nach starken Regenfällen vor allem im Osten der Stadt Bäche über die Ufer, dazu mussten zahlreiche Keller ausgepumpt werden. Besonders betroffen war neben Mariatrost vor allem der Bezirk Ries. "Wenn es 50 Liter in 20 Minuten regnet, kann das der Boden nicht aufnehmen. Probleme haben wir vor allem im Stiftingtal und in der Ragnitz. Man muss aber gar nicht neben einem Bach wohnen, wir kämpfen aufgrund der Lage auch mit Hangwasser", erzählt Bezirksvorsteher Josef Schuster. Er hofft nun, dass betreffend Hochwasserschutz schnell Bewegung in die Sache kommt.

Abgestufte Lösung

"Wir brauchen nicht ein großes Rückhaltebecken, sondern mehrere kleine. Man muss sich genau vor Ort anschauen, an welchen Stellen das Wasser hinunterschießt und wo sich Bäche bilden. Ziel muss es sein, das Wasser abgestuft aufzufangen. Es braucht aber ohnehin ein Zusammenspiel aus Bund, Land und Stadt, damit ein derartiges Projekt auch wirklich umgesetzt wird", hofft der Bezirksvorsteher, dass die Hochwasserprobleme bald der Vergangenheit angehören.