Von der Spende für bedürftige Menschen im Namen der Familie bis zum gemeinsamen Ausflug im kommenden Jahr: der Möglichkeiten für Geschenke in letzter Minute sind viele. Wir haben Tipps zusammen gefasst, was ihr verschenken könnt, wenn die Zeit knapp wird.

GRAZ. Wir alle waren schon einmal in einer ähnlichen Situation: Weihnachten steht vor der Tür, doch die Zeit Geschenke für die Familie und Freunde zu besorgen wurde einfach zu knapp oder die richtige Idee wollte sich einfach nicht präsentieren. Keine Sorge: auch bei Geschenken in letzter Minute ist es nicht notwendig auf Blumen und Schokolade auszuweichen. Wir haben für euch Vorschläge zu persönlichen und von Herzen kommenden Geschenkideen gesammelt.

Graz erleben - Graz entdecken

Irgendwie erlebt man Graz ganz anders. wenn Familie oder Freunde von auswärts auf Besuch kommen. Doch auch einem alteingesessenen Grazer kann unsere Stadt noch überraschen. Unser Tipp für einen gemeinsamen Ausflug: GrazGutscheine. Diese sind in über 700 Betrieben der Stadt einlösbar. Ab 10 Euro pro Schein können diese bereits in zahlreichen Cafes, Restaurants, Hotels oder Freizeiteinrichtungen eingelöst werden. Dabei gilt: lieber die Gutscheine knapp vor Weihnachten noch selbst in einer der Vorverkaufsstellen abholen, damit sie auch wirklich noch unter dem Christbaum liegen. So kann Graz völlig neu erlebt werden.

Freude durch Spenden schenken

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe und nicht jeder kann den Heiligen Abend so genießen, wie wir. Eine Spende zur Weihnacht im Namen der Familie oder der Freunde hilft dabei die weihnachtliche Stimmung auch zu anderen zu bringen. Auch in Graz gibt es viele bedürftige Familien, oder gemeinnützige Vereine, die von einer Spende profitieren, ob Steirer mit Herz, der sich um bedürftige Kinder bemüht, das Tierheim Arche Noah oder der Verein Zebra, der sich für Menschenrechte einsetzt.

Doch auch über Graz hinaus kann gespendet werden. Organisationen wie World Vision oder SOS Kinderdorf ermöglichen es bedürftigen Familien in der dritten Welt zu helfen. Die Spenden werden genutzt, um Familien Nutztiere oder Ausbildungspakete zu besorgen, sodass ihnen nicht nur für einen Tag sondern für ein ganzes Leben geholfen wird.

Kleinigkeiten von Herzen

Das perfekte Geschenk ist oft naheliegend: schenke Kleinigkeiten, die zum Hobby des Beschenkten passen. Ob Samenboxen für Pflanzenliebhaber, Pinsel oder Malstifte für die künstlerisch Begabten oder einfach nur Gewürze für den Hobby-Koch: auch kleine Geschenke können eine große Wirkung erzielen und sind auch im Vorweihnachtsstress schnell besorgt.

Besonders Zimmerpflanzen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und sind um wenig Geld zu bekommen: für Menschen mit dem grünen Daumen können sie nicht nur Stimmungsaufheller für das Heim sondern auch langjährige Weggefährten sein. Von der farbenfrohen Orchidee bis zur Sauerstoff-spendenden Palme ist die Auswahl riesig.

Vorfreude ist die schönste Freude

Weihnachten ist nicht nur Fest der Besinnlichkeit, sondern lädt auch ein in die Zukunft zu planen. Manchmal ist das beste Geschenk gar nichts Materielles unter dem Weihnachtsbaum, sondern gemeinsam Ideen zu Aktivitäten im kommenden Jahr zu sammeln. Ob ein gemeinsamer Urlaub, ein Ausflug in ein Museum oder ins Theater, sportliche Betätigungen oder ein Kinobesuch: es zählt die gemeinsame Zeit und Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude. Graz lädt zu unzähligen Aktivitäten ein, vom Escape Room bis zur Jahreskarte der Oper Graz ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Weihnachten ohne Erfolgsdruck

Abschließend bleibt nur zu sagen, selbst wenn sich keine richtige Geschenkidee präsentieren wollte oder die Zeit diese zu besorgen einfach nicht gereicht hat, dann sollte einfach die gemeinsame Zeit zu den Festtagen genossen und sich nicht an Geschenken gemessen werden. Schließlich geht es am Heiligen Abend um so viel mehr.

