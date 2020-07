Homeoffice, keine Partys, keine Familienfeiern, keine Restaurantbesuche, die Welt hatte sich seit Mitte März wegen dem Corona Virus für viele Menschen von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Nicht nur Gastbetriebe, KMU`s waren bzw. sind von der Corona Pandemie betroffen, Bühnen und Konzerthallen mussten schließen, und zugesagte Auftritte für Künstler, Musikgruppen sind weggebrochen. Aus diesem Grund ist man natürlich sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Nach drei Monaten Quarantäne gibt es nun in der steirischen Landeshauptstadt Graz am Innovationspark in der Puchstraße mit dem Freizeitpark Puntigam ein Angebot für die ganze Familie-

Von 18.06.2020 bis 30.08.2020 kann man bei Fahrgeschäfte für Groß und Klein, Animationsprogramme, aber auch Süßes für Naschkatzen genießen.

In Zeiten, wie diesen, wo die langanhaltende Ungewissheit Graz eingenommen hatte, war und ist es wieder an der Zeit aufzustehen und das gemütliche Zusammensein auch bei unterschiedlichsten Musik- Acts zu genießen, und den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und Kinderaugen funkeln zu lassen.

Der Freizeitpark Puntigam versucht auch mit KünstlerInnen aus verschiedene Musikrichtungen seine Gäste zu unterhalten. So war am Freitag den 17. Juli 2020 der sympathische Schlagersänger André Fenna im Freizeitpark Puntigam zu Gast, der sich mit seinen gefühlvollen Hits in der Schlagerbranche einen Namen gemacht hat, und seine Fans bei seinen regelmäßigen Live-Auftritten begeistert.

Trotz Wind, Kälte und Regen ließ es sich der steirische Schlagersänger nicht nehmen, seine Fans zu unterhalten, die sich trotz der widrigen Wetterbedingungen nicht vertreiben ließen und gemeinsam eine richtige Fennaparty im Familypark-Graz.at gefeiert haben.

Veranstaltungstipp:

Demnächst präsentiert André Fenna bei MUSIK & WEIN 3.0 am 01.08.2020 mit Künstlern wie Oliver Haid, den Steirerkanonen sowie mit Überraschungsgast Mitch Keller ein tolles Musikprogramm beim Weingut Schneeberger.

Moderiert wird dieser Abend von ORF Moderator& DJ Erich Fuchs.

Tickets & Infos unter www.andre-fenna.com oder unter +43(0) 664 / 58 59 686!!