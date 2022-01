Steiermark. Die ZAMG warnt vor starkem Wind, Schneefall und Regen. Es wird geraten, Gärten und Balkone zu sichern.

Stürmischer Nordwestwind ist es, der heute über die Steiermark drüberbraust. Am Vormittag hat es vor alle im Norden der Obersteiermark geschneit und geregnet, in den Nordalpen mitunter kräftig, wie die Zentalanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG) vermeldet.

Die Schneefallgrenze liegt dabei in rund 1000 Meter Höhe. Im Mur- und Mürztal setzt sich ab Mittag föhnbedingt aber wieder sonniges Wetter durch. Im Süden bleibt es weitgehend niederschlagsfrei und bereits am Vormittag ist es heiter. Ab Mittag lassen die Niederschläge dann auch im Norden rasch nach und der Nachmittag verläuft dort zunehmend aufgelockert.

Windböen mit bis zu 90 km/h

Der Nordwestwind weht sehr stürmisch, in den Tälern und Niederungen werden Böen zwischen 60 und 90 km/h erwartet, stellenweise auch darüber. Nach Süden zu dürfte der Wind schwächer sein. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 3 Grad im Norden und bis zu 12 Grad im föhnigen Süden.

Balkon und Garten sturmfest machen

Der Zivilschutzverband rät daher, Außenbereiche wie Balkon, Garten und Terrasse sturmfest zu machen. Bei Sturmböen dieser Stärke können selbst große Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen, daher sollte man am Sonntag in den vom Sturm am stärksten betroffenen Regionen mit Problemen auf Straßen und Bahnlinien rechnen. Fallen Bäume auf Stromleitungen, sind auch Ausfälle in der Stromversorgung möglich. Tipp: "Wer nicht unbedingt raus muss, sollte am Sonntag daheim bleiben, besonders am Vormittag", rät ZAMG-Meteorologin Kathrin Götzfried.

Sturmwarnungen in Nachbarländern

Auch in vielen Nachbarländern Österreichs wird das Wochenende zeitweise stürmisch verlaufen. So haben die Wetterdienste in Deutschland, Tschechien und der Slowakei eine Sturmwarnung ausgegeben. Aber auch weiter im Norden sind Sturmböen möglich, wie in Polen, Dänemark, Schweden und Norwegen.



