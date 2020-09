Zum Start in die neue Spielsaison laden Sigi Feigl und seine 18-köpfige Big Band gemeinsam mit den "Cover Girls" zu einem beschwingten Konzert am 15. September um 19.30 Uhr in der Komödie Graz. Ein Swing-Abend mit Ohrwurm-Garantie steht dabei am Programm unter dem Titel "Bei mir bist du schön", das eine Hommage an die "Andrews Sisters" ist. Präsentiert werden die größten Hits einer unvergesslichen Ära in Original-Arrangements. Karten und Infos: Komödie Graz (0664/5369770 oder office@komoedie-graz.at)