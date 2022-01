Die Waldflächen in den Grazer Bezirken zeigen deutliche Unterschiede. So besteht etwa Gösting zu mehr als die Hälfte aus Wald, während vier Bezirke keinen einzigen Wald aufweisen.

GRAZ. Insgesamt 3.111 Hektar Waldfläche gibt es in Graz. Die steirische Landeshauptstadt hat mit 24,38 Prozent den größten Waldanteil der österreichischen Städte. Wien etwa kommt auf rund 20 Prozent. Doch die Unterschiede in den Grazer Stadtbezirken sind teils groß, wie in der Grafik unten dargestellt.

Graz besteht zu einem Viertel aus Wald. In den einzelnen Bezirken ist der Waldanteil aber unterschiedlich hoch.

Gösting auf Platz 1

Mit 56,35 Prozent hat der Bezirk Gösting mit großem Abstand den bedeutendsten Teil an Waldfläche in Graz. Auf Platz zwei liegt Ries mit etwa 41 Prozent, dicht gefolgt von Mariatrost mit fast 39 Prozent. Die vier Schlusslichter St. Leonhard, Lend, Gries und Jakomini sind die einzigen gänzlich ohne Waldfläche.

Gute Bilanz, aber noch viel zu tun

"Dem Grazer Waldraum kann insgesamt kein schlechtes Zeugnis ausgestellt werden", sagt Robert Wiener von der Abteilung Grünraum und Gewässer der Stadt Graz. "Obwohl die städtischen Waldflächen in Graz größenmäßig gleich bleiben oder sogar Zuwächse verzeichnen, sehen wir aber einen schleichenden Verlust naturnaher und ökologisch wertvoller Strukturen." Wichtig sei daher neben einem gesunden, naturnahen Waldbestand auch die richtige Baumart. Die dominante Buche etwa müsse langfristig durch trockenheitsverträglichere Baumarten ersetzt werden.

Robert Wiener findet, den Grazer Stadtwäldern kann ein gutes Zeugnis ausgestellt werden.

Stadtwälder schützen

Robert Wiener wünscht sich für die Zukunft ein noch stärkeres Augenmerk auf die Waldbewirtschaftung und eine intensivere Prüfung von Nutzungsveränderungen in Stadtwäldern, um die Grazer Stadtwälder noch besser zu schützen.

