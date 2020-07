Stadt Graz: Pflegeheim-Datenbank boomt

5.000 Klicks holte die neue Pflegeheim-Datenbank der Stadt Graz bereits.



Eine tagesaktuelle Abfrage nach freien Heimplätzen oder Kapazitäten im Betreuten Wohnen können seit den Corona-Ausgangsbeschränkungen auf der Homepage der Stadt Graz unter graz.at/pflegeheimplatz abgerufen werden. „Selbst die Information, dass im gewünschten Heim kein Platz frei ist, ist wichtig, weil sie den Betroffenen viele Telefonate erspart“, freut sich Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, dass das Angebot, das in Zusammenarbeit mit der Pflegedrehscheibe, den Heimbetreibern und der ITG realisiert wurde, so gut ankommt. "Die Seite wurde über PC, Smartphone und Tablet bereits über 5.000 Mal aufgerufen, was sechs Prozent der Gesamtzugriffe der Website der Stadt entspricht", erklärt Krotzer.

Erleichterung für viele



Das ohnehin komplexe Thema Pflege war während der Corona-Krise eine große Herausforderung, wo vor allem für Personen mit Pflegebedarf die Zeit nach der Entlassung aus dem Krankenhaus eine schwierige war. „So erleichtert die Datenbank auch Sozialarbeitern und dem Entlassungsmanagement der Spitäler die Arbeit“, erörtert Norma Rieder, Leiterin der Pflegedrehscheibe, die auch weiterhin von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr unter der Nummer 0316/872-6382 mit Rat und Tat erreichbar ist.