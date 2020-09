Stadtpark Graz: Polizei verlängert Schutzzone

Seit 9. März sind Teile des Stadtparks Schutzzone. Nun wurde diese um weitere sechs Monate verlängert.



Der Grazer Stadtpark gilt als Umschlagplatz für Drogen und ist auch Schauplatz für andere kriminelle Handlungen. Um die dortigen Probleme in den Griff zu bekommen, erklärte die Landespolizeidirektion Steiermark Teile des Stadtparks zu einer Schutzzone gemäß § 36a Abs 1 Sicherheitspolizeigesetz (SPG). "Während der Zeit des so genannten „Corona-Lockdowns“ war zwar ein deutlicher Rückgang der Deliktszahlen zu bemerken, nach Inkrafttreten der Corna-Lockerungs-Verordnung jedoch wieder ein Anstieg der Deliktszahlen – vorwiegend im Bereich der Suchtmittelkriminalität – festzustellen", heißt es in der Erklärung der Polizei.

Als Begründung führt die Polizei zudem aus, dass dort viele Minderjährige Gefahr laufen, strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch und nach dem Suchtmittelgesetz zu verüben, wurde die Schutzzone daher neuerlich verordnet.

Diese tritt somit ab 10. September, 00:00 Uhr in Kraft.

Hier gilt die Schutzzone



Die um sechs Monate verlängerte Schutzzone betrifft folgende Bereiche:

Glacisstraße beginnend an der Kreuzung mit der Maria Theresia Allee inklusive des parkseitig gelegenen Geh- und Radweges bis zur Kreuzung mit der Erzherzog Johann Allee, die Erzherzog Johann Allee inklusive des parkseitig gelegenen Geh- und Radweges bis zum Burgtor, der Außenmauer der Burg entlang in nördliche Richtung, von der Burgmauer entlang der Außengrenze des Stadtparks bis zum Haus Sauraugasse 1, weiter entlang des abgegrenzten Areals der Landespolizeidirektion Steiermark bis zum Haus Parkring 4, vom Haus Parkring 4 entlang der Außengrenze des Stadtparks bis zur Maria Theresia Allee, die Maria Theresia Allee bis zur Kreuzung mit der Glacisstraße.

Wenn gegen jemanden ein Betretungsverbot für die Schutzzone ausgesprochen wurde und der diese dennoch betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Und diese kann ins Geld gehen: Strafen bis zu 1.000 Euro drohen, im Nichteinbringungsfall wird mit einer Freiheitsstrafe von vier Wochen bestraft. Im Wiederholungsfall werden Geldstrafen bis 78 4.600 Euro fällig.