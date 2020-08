Es waren durchaus historische Momente für die Gewerkschaft, im Besonderen für die "youunion", die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten in der Steiermark: Erstmals wurde die Landeskonferenz ausschließlich digital durchgeführt. Dahinter stand eine Initiative des Landesvorsitzenden Wilhelm Kolar, für die korrekte Abwicklung zeichnete das renommierte Meinungsforschungsinstitut Ifes verantwortlich. "Die Gewerkschaft der Privatangestellten war da bereits Vorreiter, deshalb haben wir uns im Lichte der Corona-Situation drübergetraut", erzählt Kolar.

Wahlbeteiligung weit über 90 Prozent

Und selbst die Experten von Ifes waren vom Ergebnis überrascht: Trotz Urlaubszeit lag die Wahlbeteiligung bei satten 93,6 Prozent – damit lag man man weit über den Erwartungen und Prognosen.

Das Procedere war ebenso einfach wie sicher: Den rund 160 Delegierten wurden die Konferenzunterlagen vorab digital zugestellt, ebenso die Berichte und Wahlvorschläge. Am Konferenztag selbst konnte dann flexibel zwischen 8 und 12 Uhr abgestimmt werden. Dafür gab es eigene Zugangscodes, die auch die Sicherheit der Abstimmung gewährleisteten. Digital gab es übrigens die gleichen Möglichkeiten wie auf "normalen" Landeskonferenzen, man konnte abstimmen, Kandidaten streichen, Ausschüsse wählen. "Die Rückmeldungen unserer Delegierten waren durchwegs positiv, wir haben alles ohne Probleme über die Bühne gebracht", freut sich Kolar.

Werkzeug für die Zukunft

Verantwortlich dafür zeichnet eine Software, die Ifes in der Lockdown-Phase speziell für solche Anlässe entwickelt hat – und die in Zukunft wohl noch wichtiger werden wird. Davon ist auch Kolar überzeugt: "Viele Organisationen, aber auch Vereine können mit diesem Werkzeug einerseits im Rahmen der Corona-Regeln gut agieren. Andererseits bringt es auch ein erhöhtes Maß an Flexibilität mit sich, weil Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort an Versammlungen teilnehmen können." Er selbst will die Software künftig ebenfalls stärker einsetzen: "Es ist eine gute Möglichkeit, zu relevanten Themen schnell ein Stimmungsbild aller Beteiligten einzuholen."

Kolar wiedergewählt

Zur Wahl selbst: Alle eingereichten Kandidaten des Vorstandes erreichten zumindest 93 Prozent, Frauenvorsitzende Elisabeth Aufreiter wurde mit 96,4 Prozent, Wilhelm Kolar mit 97,7 Prozent bestätigt. Ein Vertrauensvorschuss, den man nützen will: "Die gesellschaftlichen Veränderungen, die Digitalisierung, viele Umwälzungen in der Arbeitswelt und nicht zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie werden gravierende Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst haben. Da werden wir als Gewerkschaft enorm gefordert sein."