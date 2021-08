Die Sandkünstler sind wieder los: Auch dieses Jahr werden vor dem Grazer Rathaus vier riesige Sandskulpturen den Sommer in die Stadt bringen. Dazu wurden vier internationale Künstler eingeladen, die seit Dienstag an ihren Kunstwerken feilen werden. Außerdem lockt ein Gewinnspiel.

Letztes Jahr war es noch das trojanische Pferd, dieses Jahr steht Sport auf dem Programm: Passend zum Grazer Sportjahr, der Fußball Europameisterschaft und den gerade stattfindenden Olympischen Sommerspielen werden die Sandfiguren vor dem Rathaus heuer sportlich gestaltet. Vier Künstler nehmen sich dem Thema an: Die Holländerin Marielle Heesels, der Belgier David Enguerrand, der Italiener Leonardo Ugolini und heuer erstmals auch der japanische Künstler Katsuhiko Chaen werden ab 3. August an ihren Skulpturen arbeiten und können live bei ihrer akribischen Feinarbeit beobachtet werden.

Die Sandskulpturen sind zurück! Ab 8. August können die fertigen Werke am Hauptplatz bewundert werden.

Foto: Stadt Graz/Fischer

Riesensandkiste

Wenn schon tonnenweise Sand auf den Hauptplatz gekarrt werden, darf es ruhig noch ein bisschen mehr sein: Als Rahmenprogramm wird nämlich eine große Sandkiste installiert, in der Kinder ihre Fähigkeiten als Profi-Sandburgen-BauerInnen unter Beweis stellen können. Bürgermeister Siegfried Nagl freut sich schon: „Der Sommer ist auch heuer wieder die GrazerJahreszeit zum Stadterleben. Passend zum ausgerufenen Sportjahr 2021 regieren im August Sand und Sport den Grazer Hauptplatz und setzen einen weiteren Impuls, Zeit in unserer faszinierenden Innenstadt zu verbringen. Ich lade alle SteirerInnen wieder ein, die Attraktionen der Stadt im Sommer zu erleben, insbesondere die Öffi- Freifahrt an den Samstagen zu nutzen, und die Künstler schon bei ihrer akribischen Arbeit zu bestaunen und den Schaffungsweg hin zum Kunstwerk zu begleiten.“

Holding lädt zum Boccia-Wettbewerb

Zusätzlich wird es im August an drei Tagen ein Gewinnspiel geben: Die Holding Graz lädt am 7., 14. und 21. August dazu ein, sich mit Bocciakugeln in der großen Sandkiste auszutoben. Wer teilnimmt, kann später ein Los ziehen und Preise gewinnen. Achtung: Das Gewinnspiel findet immer zwischen 14 und 15 Uhr statt.