Straßgang: Müllplatz stand in Flammen

Am heutigen Sonntag kam es in der Früh aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand bei einem überdachten Müllplatz. Wie die Polizei vermeldete, brach das Feuer geben 2.30 Uhr bei einem mit einem Carport kombinierten Müllplatz vor einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße aus. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand löschen.

Ermittlungen laufen

Beschädigt wurden nicht nur mehrere Müllcontainer, sondern auch einige abgestellte Fahrräder und ein dort geparkter Pkw. Die Erhebungen zur Brandursachenermittlung laufen. Auch die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.