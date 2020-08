Psychologe Philip Streit vom Institut für Kind, Jugend und Familie spricht dieses Mal über das Älterwerden, eine interessante Studie und hat Tipps, wie die Lebenszufriedenheit im Alter steigt.



Das Altwerden hat einen schlechten Ruf und „forever young“ ist der Leitspruch. Wir werden gebrechlich, haben möglicherweise ein bis zwei chronische Krankheitsdiagnosen, unsere Wachheit nimmt etwas ab und Demenz droht, weshalb wir aussortiert und an den Rand gedrängt werden.

Das kann sich doch nur auf unsere Lebenszufriedenheit auswirken und „Alt sein bedeutet leiden“, so die gängige Meinung.

„Stimmt nicht“, sagen dazu Eckhard von Hirschhausen und Tobias Esch. Sie konnten Studien vorlegen, dass im Alter die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden nicht sinken, sondern trotz möglicher körperlicher Leiden sogar steigen. Man spricht hier von der sogenannten U-Funktion: In jungen Jahren sind wir voll mit Dopamin, wollen etwas erreichen, sind bereit, Risiken einzugehen und freuen uns über Erfolge. Das ist der erste Höhepunkt der Lebenszufriedenheit. Danach kommt eine Phase, in der die Lebenszufriedenheit tendenziell sinkt, denn das Erreichte ist zu verwalten und Herausforderungen in Beruf, Familie und Alltag sind zu bestehen. Im Alter ab circa 60 bis 65 Jahren, beginnt die Lebenszufriedenheit zwar nicht für jeden Einzelnen, aber durchschnittlich, wieder zu steigen und übertrifft manchmal sogar die Lebenszufriedenheit der jungen Jahre.

Umsicht für das Ganze



Warum liegt auf der Hand. Wir werden ruhiger, weiser, ziehen uns zurück, verlassen die Bühne in Richtung Zuschauerraum und sind bereit, unsere Umsicht für das große Ganze einzusetzen. Von Hauptakteuren werden wir zu Beratern und Beraterinnen, die anderen helfen können. Wir geben unser Wissen über das was wir gemacht und erlebt haben weiter, wofür uns unsere Enkelkinder lieben. Wir erfüllen uns langgehegte Träume und basteln an unserem Vermächtnis. Viele Kulturen, wie der Hinduismus oder manche Indianerstämme, nutzen die besondere Weisheit des Alters. Auch in einigen Betrieben ist dies der Fall. Ohne die Absegnung der alten Mitglieder ist nichts möglich. In unserer Gesellschaft geht dies leider immer mehr verloren. Die Alten sind hinderlich und haben nichts mehr zu sagen. Hier liegt vieles im Argen. Anstatt den Fokus auf den Nutzen des Wissens zu legen, liegt er auf der Gebrechlichkeit.

Solidarische Unterstützung



Es stimmt ebenfalls nicht, dass wir im Alter einfach depressiver und verzweifelter werden. Die Depressionsrate liegt mit fünf bis sechs Prozent unter dem Jugenddurchschnitt. Natürlich häufen sich im Alter Demenz und Parkinsonkrankheit, die oft mit Depressionen einhergehen, aber wir wissen sehr gut was Verzweiflung und Depression im Alter auslöst: Einsamkeit, ungelöste Traumata, ungelöste Herausforderungen oder schwere Schicksalsschläge, die wir beim Altern ohne Unterstützung durchleben.

Zugleich macht dies deutlich, dass wir es in der Hand haben, mit unserem Denken, aber auch durch große Netzwerke, solidarische Unterstützung zu bieten, um die zweite Lebenshälfte zur besseren zu machen. Sie ist die Phase des Genießens, des Schätzens, der Dankbarkeit, des Geschätztwerdens und der Freiheit, Stück für Stück noch unerfüllte Träume zu verwirklichen.

Tipps



Hier nun einige Tipps, wie wir dazu beitragen können, dass das Alter anstatt zur Last zum Goldschatz wird:

1. Bewegen Sie sich regelmäßig, aber übertreiben Sie nicht.

2. Reduzieren beziehungsweise vermeiden Sie das Rauchen und den Alkohol.

3. Halten Sie Inne und seien Sie dankbar für das was Sie erreicht haben. Sammeln Sie die Höhepunkte Ihres Lebens und erwerben Sie innere Dankbarkeit.

4. Leisten Sie Beiträge zum großen Ganzen. Suchen Sie weiterhin den Sinn des Lebens und streben Sie ihn maßvoll an.

5. Suchen und pflegen Sie gute Beziehungen. Freundschaften, Bekanntschaften und Familie bringen Abwechslung und Leben in den Alltag.

6. Seien Sie ein Vorbild der Weisheit und Umsicht für Ihre Enkel und Kinder.

7. Schauen Sie weiter nach vorne, allerdings mit Maß und Ziel. Erstellen Sie kleine Zukunftsvisionen für sich und streben Sie diese Pläne an. Es gibt immer noch etwas Neues zu erleben.

8. Geben Sie Geschichten der Würde weiter. Wie sind Sie zur inneren Ruhe und zu Ihrer Gelassenheit gekommen?

9. Geben Sie Geschichten der Meisterung weiter. Wie haben Sie sich von Schicksalsschlägen erholt? Wie haben Sie sie gemeistert? Hier wirkt das Vorbild besonders.

So kommt zu den Ringen der Lebenserfahrung im Alter noch ein Ring der Würde und tiefer innerer Dankbarkeit dazu. Genießen wir das Leben und das Altern in unserem Tempo und lächeln der Zukunft optimistisch entgegen.

Der Experte



Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.

Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

Web: www.ikjf.at

Leser-Fragen bitte an: redaktion.graz@woche.at