"Teachers For Future" trafen sich in Graz

„Schüler müssen in allen Unterrichtsgegenständen für das Thema Klimawandel sensibilisiert werden. Wir Lehrer haben die große Verantwortung, unsere Schüler auf den gesellschaftlichen Wandel vorzubereiten“, betont Sabine Stegmüller-Lang, Lehrerin an der HLW Schrödinger. Anfang August trafen sich die "Teachers For Future", eine Lehrerbewegung, die die Klima-Sorgen der Schüler erstnimmt, zur Konferenz in Graz, um Maßnahmen gegen die Klimakrise zu entwickeln. Zu ihren Forderungen gehören unter anderem die Ökologisierung des Schulalltags sowie eine umfassende Klimabildung.